Росіяни розганяють фейки про нашестя павуків в Україні: МОЗ спростовує

Про масові звернення українців за меддопомогою у звʼязку з укусами павуків не йдеться

У МОЗ також наголосили, що через аномальну цьогорічну спеку в Україні й справді активізувалися павуки, та летальних випадків немає

Пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито «атаку на Україну отруйних павуків». Зафіксовано випадок укусу каракурта на Одещині, після якого чоловіку знадобилася медична допомога, але летальних випадків не було. Про це повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на МОЗ.

Повідомляється, що за даними МОЗ, про масові звернення по меддопомогу у звʼязку з укусами не йдеться. У липні зареєстровано випадок укусу отруйного павука каракурта, після якого постраждалий житель Одещини звернувся до медиків. Він перебуває в лікарні та отримує необхідну допомогу, його стан стабільний.

«У МОЗ також наголосили, що через аномальну цьогорічну спеку в Україні й справді активізувалися павуки, та летальних випадків немає. У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Важливо пам’ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летальних наслідків», – йдеться у повідомленні.

Водночас, у Центрі протидії зазначають, що російська пропаганда намагається розповсюдити фейки про масові укуси людей павуками: нібито зафіксовано вже кілька смертей та багато людей перебувають у лікарнях, але це не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що у Болграді Одеської області зафіксували перший випадок укусу смертельно небезпечним павуком каракуртом.