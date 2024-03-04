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Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Свято символізує проводи зими та зустріч весни
фото: ВДНГ

У свято веселощів важливо пам’ятати про обмеження, які діють протягом тижня

За традицією, цілий тиждень перед початком Великого посту християни відзначають Масницю. Оскільки Великий піст у 2024 році за новим календарем починається 18 березня і триватиме до 4 травня, то Масниця пройде з 11 по 17 березня. 

Дата святкування Масниці щороку змінюється залежно від дати Великодня. Але традиції залишаються незмінними. Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну, святкування приходу теплої пори. 

Масниця чи Колодій – як правильно називати свято

В українській традиції свято має кілька назв. Від Масниці, Колодія, Сиропусту до Сирного чи Бабського тижня – усе це наші назви, а от Масляна – російський варіант свята. Після довгих заборон у 1960-х роках XX століття знову дозволили святкувати Масницю, але пропагували її російську версію. Так і прижилась назва Масляна, від якої варто відійти.

Історія і традиції свята

У Масниці переплелись язичницькі традиції проводів зими та зустрічання весни, які наклались на православний церковний календар. Свято нагадувало неодруженим про важливість створення сім'ї, а спалене в кінці тижня солом'яне опудало – про перемогу весни над зимою. В Європі у цей період також відбувається щось подібне – карнавали.

Цілий тиждень перед Великим постом уже заборонялось їсти страви з м'ясом. Але на зміну їм приходили традиційні для України вареники, налисники, млинці зі солоними начинками, сирники та інші страви з молока, яєць і сиру.

Цікаво, що традиції української Масниці також відрізняються від Масляної. Наприклад, в Україні готують насамперед не млинці, а вареники з сиром, политі сметаною – це головна страва свята. Варять вареники і з іншими начинками. «Зачекайте вареники, прийде на вас Масниця», – каже українська народна приказка, а українські козаки свого часу жартували – мовляв, на Масницю навіть турки вареники їдять. 

Протягом семи днів святкування Масниці українці печуть млинці, ліплять вареники, які подають із різноманітними начинками, готують кашу (зазвичай банош)
Протягом семи днів святкування Масниці українці печуть млинці, ліплять вареники, які подають із різноманітними начинками, готують кашу (зазвичай банош)
фото з відкритих джерел

Кожен тиждень Масниці має свою назву і традиції:

  • понеділок – перший день Масляної називається «Зустріч» і тому заведено запрошувати до себе найближчих, пригощати їх смаколиками;
  • вівторок – другий день має назву «Загравання» і присвячений веселим забавам, катанням на санках;
  • середа – третій день свята називається «Ласунка», коли кожен гість має отримати свою порцію пригощань млинцями;
  • четвер – четвертий день називається «Розгуляй», коли гучні святкування мають тривати від ранку до вечора;
  • п'ятниця – п'ятий день має назву «Тещині вечірки», коли зять запрошує в гості і пригощає батьків дружини;
  • субота – шостий день називається «Посиденьки зовиці», коли невістка запрошує до в гості рідних батьків та батьків чоловіка;
  • неділя – сьомий день називається «Прощеною неділею», коли треба попросити пробачення у тих, перед ким ми завинили. В останній день Масляної також спалюють ляльку з соломи.
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування фото 1
фото з відкритих джерел

Що заборонено робити на Масницю

У свято веселощів важливо пам’ятати про обмеження, які діють протягом тижня:

  • роботи по дому рекомендується виконувати лише протягом перших трьох днів, а з четверга до неділі краще утриматися від фізичної праці, за винятком готування;
  • не залишайтеся вдома самотніми під час Масляного тижня – це час для радісних прогулянок та розваг: наші предки не схвалювали самітності в цей період;
  • не відмовляйте гостям, якщо вони бажають вас відвідати. Крім того, не забувайте, що ви також можете відвідати когось, адже візити гостей – важлива традиція цього свята;
  • утримуйтеся від переїдання, яке у християнстві вважається гріхом (особливо в тиждень, що передує Великому посту). 

Прикмети

  • Якщо млинці виходять пишні та красиві, то й рік буде щасливим і багатим на врожай, а якщо прилипають і рвуться – будуть труднощі;
  • хто на Масницю на частування скупиться, той за рік розориться;
  • першим млинцем згадують покійних родичів;
  • чим більше млинців напекти, тим більше сонячних днів доведеться зустріти цього року;
  • якщо зятю припали до душі тещині млинці, то вони проживуть цей рік у злагоді та взаєморозумінні;
  • несподівані гості на Масницю – щастя у домівці.

А ще в народі вірили, якщо на Масницю мороз, то літо буде спекотним. А ось, якщо в цей період курка може напитися з калюжі, отже весна прийде рано і мине швидко.

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Теги: свята традиції

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