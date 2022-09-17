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Білий дім прокоментував масове поховання у Ізюмі

Альона Боженко
glavcom.ua
Білий дім прокоментував масове поховання у Ізюмі
Білий дім заявив, що повідомлення про масове поховання в Ізюмі жахають
фото ілюстративне

«Відповідає порочності та жорстокості, з якими російські сили ведуть цю війну»

Повідомлення про масове поховання понад 440 тіл у відвойованому у російських військ місті Ізюм на сході України жахнули адміністрацію Джо Байдена. Про це повідомив радник зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі.

Кірбі вважає, що інформація від офіційних осіб України про понад 400 могил в Ізюмі  «відповідає порочності та жорстокості, з якими російські сили ведуть цю війну проти України та українського народу».

«Виявлення, за словами українських офіційних осіб, не менше 440 могил на цьому місці, відповідає жорстокості, з якою російські сили ведуть цю війну проти України та українського народу. Сполучені Штати продовжать активно підтримувати зусилля щодо документування військових злочинів та звірств, скоєних російськими військами в Україні, а також сприяти національним та міжнародним зусиллям щодо виявлення та притягнення до відповідальності росіян», – зазначив Кірбі.

Додамо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що викриття доказів про звірства росіян на окупованих українських землях, зокрема, в Ізюмі, слід розглядати в контексті скоєння ними воєнних злочинів

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: трагедія військові поховання населення радник рашисти

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