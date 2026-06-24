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«Португалія без фільтрів». Українка розказала про головні недоліки життя на Піренеях

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Біженка розкрила реалії життя за кордоном
колаж: glavcom.ua

Блогерка поскаржилася на низькі зарплати та бюрократію в Португалії

Українка Валентина чотири роки мешкає у Португалії. Вона зіштовхнулася з різними недоліками життя в цій країні. Як повідомляє «Главком», про це жінка розповіла в одному зі своїх відео у TikTok.

Низька заробітна плата

«Португалія без фільтрів». Українка розказала про головні недоліки життя на Піренеях фото 1
фото: скриншоти Тiktok/ukraine_portugal

Найбільшим недоліком життя у Португалії українка назвала низькі зарплати. За словами Валентини, мінімальна зарплата становить €870.

Бюрократія

Блогерка стверджує, що в Португалії присутня значна бюрократія. Тож усі справи, пов'язані з документами, неможливо вирішити швидко.

Проблеми з опаленням

«Португалія без фільтрів». Українка розказала про головні недоліки життя на Піренеях фото 2
фото: скриншоти Тiktok/ukraine_portugal

Ще одним недоліком у Португалії є відсутність централізованого опалення. «Хто купує обігрівач, а хто вкривається ковдрою. Постійно пітніють вікна, їх треба протирати кожного ранку, щоб побачити білий світ із вікна. Кожного ранку плитка у ванній кімнаті у воді», – розказала біженка.

Через відсутність нормального опалення в Португалії часто можна натрапити на плісняву, зокрема на стінах та одязі, який через неї псується.

«У шафі можете знайти взагалі непередбачену знахідку, тому що тут речі можуть покриватися різними візерунками. Це просто грибок, який пішов по всьому одягу. І спитаєте ви, що з ним робити, а нічого. Просто деякий одяг ви навіть не врятуєте пральним порошком, і його просто потрібно викинути. І краще не ставити взуття під ліжко, бо будете мати грибок на взутті та запліснявілі кросівки», – поділилася жінка.

Медицина

«Португалія без фільтрів». Українка розказала про головні недоліки життя на Піренеях фото 3
фото: скриншоти Тiktok/ukraine_portugal

За словами українки, у Португалії краще не хворіти. Річ у тім, що до лікаря потрапити складно. Водночас із препаратів можна отримати хіба що парацетамол. «Потрапите до госпіталю і будете сидіти тут від чотирьох до 10 годин у черзі, щоб вас проконсультували, а також виписали вам звичайнісінький парацетамол та антибіотики», – запевнила авторка відео.

Проблеми з орендою житла

Як розповіла блогерка, у Португалії майже неможливо знайти житло для оренди. «А якщо ти і знайдеш, то тут житло стартує від 500 євро, і тобі потрібно за нього заплатити на декілька місяців наперед, а то навіть і на пів року», – додала авторка відео.

Транспорт

«Португалія без фільтрів». Українка розказала про головні недоліки життя на Піренеях фото 4
фото: скриншоти Тiktok/ukraine_portugal

Валентина зауважила, що у вихідні громадський транспорт у Португалії майже недоступний. Здебільшого це стосується невеликих міст.

Несприятлива погода

«Португалія без фільтрів». Українка розказала про головні недоліки життя на Піренеях фото 5
фото: скриншоти Тiktok/ukraine_portugal

Ще одним недоліком Португалії українка назвала погоду. Вона розповіла, що в цій країні взимку майже щодня йдуть дощі, також можуть бути урагани.

Також українка поскаржилася на занадто холодний океан у Португалії. Країна омивається Атлантичним океаном. «Тут вода постійно від 15 до 20 градусів. Для мене вона прохолодна. Так, подихати свіжим повітрям, але купатися і щоб була водичка як окріп – такого вам не буде. Тому що в океані вода завжди холодна», – додала вона.

Як розповідав «Главком», чимало українців обирають Португалію для переїзду, однак життя там має не лише переваги, а й низку недоліків. Про власний досвід проживання у цій країні розповіла українка Марина, яка вже тривалий час мешкає на півдні держави. 

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Теги: Португалія українці за кордоном біженці еміграція

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