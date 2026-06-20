Біженка назвала головні мінуси життя в Албанії та дала пораду українцям

Українка переїхала до Албанії з Синельникового

Українка Анастасія Чернуха разом із трьома дітьми мешкає в Албанії. Жінка розповіла про особливості та недоліки життя в цій країні у своєму блозі у TikTok, пише «Главком».

Анастасія Чернуха переїхала до Албанії з міста Синельникове, що на Дніпропетровщині. За її словами, жахливих мінусів ця країна не має, однак є певні недоліки.

Сміття

За словами українки, однією з проблем Албанії – це сміття. Вона пояснила, що, у цій країні забагато сміття, а прибирати його не встигають.

«На відміну від вилизаної Німеччини або Швейцарії, тут його достатньо. Не дивлячись на те, що тут систематично прибирають, двічі на день вивозять баки, тут абсолютно немає ні на береговій лінії, ніде немає сміттєвих баків. І місцеві викидають його просто під ноги», – розповіла біженка.

Правила дорожнього руху

Анастасія Чернуха зауважила, що в Албанії є власні особливості правил дорожнього руху. Зокрема, місцеві мешканці їх не дотримуються.

«Вони всі рухаються плавно, поступово. Тут за весь час я, мабуть, тільки одну аварію бачила. Це таке міні-ДТП, а не аварія. Тобто, коли ти їдеш по головній, з другорядної просто тобі хтось може навскоси виїхати в будь-який час, і ти маєш бути до цього готовий. Також дуже часто місцеві так само переходять дорогу. Але водіння дуже поступове, тому в цілому їздити можна», – пояснила українка.

Поганий інтернет

Анастасія Чернуха наголосила на тому, що в Албанії є значні проблеми з інтернетом. Здебільшого він поганої якості та швидкості. Тож, плануючи переїзд до цієї країни, блогерка радить українцям врахувати цей недолік.

«Ще хотіла на одному підмітити, що тут досить дорогий і не дуже якісний інтернет. Тобто безлімітні тарифи – це досить слабка швидкість інтернету. Якщо у вас планується віддалена робота, то інтернет тут або дуже дорогий, або не дуже хороший», – додала вона.

Безпритульні тварини

Як розповіла українка, в Албанії багато безпритульних тварин: «Здебільшого це собаки, і вони гуляють будь-де. На пляжі також».

Нагадаємо, українка Валерія Виноградова поділилася досвідом своєї імміграції у Краків. Вона живе у Польщі близько п’яти років. За цей час вона помітила особливості життя в цій країні. Найперша відмінність – це вищий рівень життя у Польщі, ніж в Україні та більше можливостей.