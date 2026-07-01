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Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинули люди (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинули люди (фото)
За попередніми даними, потерпілі отримали мінно-вибухові травми
фото: Прокудін Олександр/Telegram

Унаслідок удару загинуло двоє людей

Сьогодні, 1 липня, росіяни атакували дроном маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару», – зазначив Прокудін.

Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинули люди (фото) фото 1
фото: Прокудін Олександр/Telegram

За даними влади, унаслідок удару загинуло двоє людей. Наразі встановлюються особи загиблих.

«Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я. Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу», – додав очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, унаслідок нічних російських атак на Дніпропетровщині загинула жінка, троє людей отримали поранення. Серед постраждалих – вагітна жінка. Зокрема, у Дніпровському районі росіяни атакували БпЛА п'ять автозаправних станцій у Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах.

До слова, 29 червня росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Є загиблі та поранені.

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Теги: Херсон війна

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