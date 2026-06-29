Військові висміяли заяву Путіна про «оточення» ЗСУ в Старому Осколі

Путін заявив про нібито «майже оточення» українських військ у районі «Старого Осколу»

Угруповання об'єднаних сил заперечило заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення військ ЗСУ у Старому Осколі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УОС.

«На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Білгородської області РФ. Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 28 червня Путін заявив про нібито «майже оточення» українських військ у районі «Старого Осколу». Водночас Старий Оскол є містом у Бєлгородській області РФ, розташованим приблизно за 100 км від кордону з Україною. Ймовірно, російський диктатор мав на увазі річку Оскіл, що протікає територією Харківської області та частково Росії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії». За його твердженнями, удари ЗСУ по російській інфраструктурі начебто взагалі не впливають на ситуацію на фронті, тоді як відповідні удари РФ є значно потужнішими.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».