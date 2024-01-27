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Мешканець Одещини навів російські ракети на своє місце роботи: як він це пояснив

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мешканець Одещини навів російські ракети на своє місце роботи: як він це пояснив
Ізмаїльський міськрайонний суд виніс суворий вирок колаборанту
фото з відкритих джерел

За даними суду, підозрюваний почав працювати з окупантами у листопаді 2022 року

В Одеській області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який корегував ракетні удари Росії. Він навіть здав окупантам судноремонтний завод в Ізмаїлі, де працював. Про це йдеться у вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

За даними суду, підозрюваний почав працювати з окупантами у листопаді 2022 року. За це час він здав координати блокпостів в Ізмаїлі, електропідстанції, дані про морські порти та навіть судноремонтний завод, на якому житель Одещини працював. Затримали підозрюваного наприкінці грудня 2022 року.

На суді підозрюваний провину не визнав та звинуватив правоохоронні органи у фальшуванні справи. Він заявив, що фото на його телефоні були тому, що він «працював на судноремонтному заводі, куди приїжджали вантажівки з паливом, зерном та іншими товарами. Він повинен був фіксувати те, який саме транспортний засіб приїхав, що саме за продукція та у якій кількості».

Свідки, які були понятими під час обшуків у підозрюваного, спростували, що правоохоронці чинили на підозрюваного тиск чи били його.

Вирок суду
Вирок суду
фото: Єдиний державний реєстр сдових рішень

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Одещини винним за  ч. 2 ст. 111 КК та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Донецькій області до 15 років позбавлення волі засудили громадянина України, який у серпні 2023 року добровільно вступив до окупаційних військ та воював проти ЗСУ. 

Крім того, у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть.

Нагадаємо, у Сумській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок військово-лікарської комісії. 

Також у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

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Теги: вантажівки завод суд

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