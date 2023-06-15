Метінвест Ахметова допоможе своїм працівникам у Кривому Розі відновити житло після ракетного удару

Станом на зараз відомо, що від масованого авіаудару, який відбувся у Кривому Розі 13 червня обірвалося життя 12 людей

Метінвест підтримує своїх співробітників з першого дня повномасштабної війни

Група Метінвест допоможе співробітникам криворізьких підприємств, чиї квартири були понівечені через влучання російської ракети 13 червня. Всі метінвестівці, чиї оселі опинилися у периметрі ураження ракет чи зазнали пошкоджень через ударну хвилю, вже найближчим часом отримають від компанії гроші на відновлення житла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Метінвест підтримував своїх співробітників з першого дня повномасштабної війни. Ми змінили формат роботи, забезпечили укриття на підприємствах, навчили співробітників надавати першу домедичну допомогу. Однак кожен день ворог готує нам нові випробування. Сьогодні, на жаль, маємо влучання ракет, через які було пошкоджені квартири деяких наших співробітників. Кожному з них компанія наддасть допомогу для відновлення житла», – заявив керівник з персоналу гірничо-видобувних та вугільних активів Групи Метінвест Андрій Щербак.

Станом на зараз відомо, що від масованого авіаудару, який відбувся у Кривому Розі 13 червня обірвалося життя 12 людей, приблизно 40 криворіжців зазнали травм та поранень, стан більшості – важкий. Унаслідок влучень російських ракет пошкодження отримали понад 70 житлових споруд. Серед них – 7 дев'ятиповерхових, 8 чотириповерхових та 55 п'ятиповерхових будинків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше стало відомо, що Метінвест долучився також до великого проєкту з відновлення: спільно з владою компанія допоможе відбудувати житловий будинок у Запоріжжі, який постраждав торік від ракетної атаки ворога. Після відновлення будівля матиме первинний вигляд, адже вона є пам’яткою архітектури. На це бізнес спрямує 50 млн грн.