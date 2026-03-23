«Був двоєженцем»? Дослідник спадщини видатного кінорежисера розказав про таємниці його особистого життя

Сергій Тримбач: «Ймовірна онука Довженка знайшлася в Івано-Франківську, але поки що вона не хоче зустрічатися зі мною…»

Видатний письменник та кінорежисер Олександр Довженко ймовірно мав сина та онуку, яка наразі живе в Івано-Франківську. Про це розповів кінознавець та лауреат Державної премії України ім. О. Довженка Сергій Тримбач в інтерв'ю «Главкому» та розкрив раніше невідомі факти із життя кіномитця.

Олександр Довженко мав два шлюби. Першою дружиною письменника була вчителька Варвара Крилова: «У 1926 році в неї розвинулася хвороба кісток, вона ходила з костурами. Шлюб розпався. У 1928 році Довженко зійшовся із Солнцевою, котра, вже на початку 1950-х, зажадала, аби він розірвав офіційний шлюб з Криловою. Довгий час я, як і інші, вважав, що до 1950-х Довженко і Солнцева жили у цивільному шлюбі, без його юридичної фіксації. І раптом виявляю в архівах довідку, що вони розписалися ще в 1928 році. Значить, Олександр Петрович був двоєженцем».

Сергій Тримбач пояснив, що саме у шлюбі з Варварою Криловою у Довженка міг народитися син. Однак батьківство сина Крилової приписують іншому чоловіку.

«Варвара Крилова мала сина 1933 або 1934 року народження, Вадима Чазова. У село Демидів на Київщині, де вона вчителювала з 1937 року до самої смерті в 1959-му, приїхала вже з сином. Є версія, що Крилова зустрічалася зі співробітником НКВД Чазовим, якого репресували у 1930-х, і народила хлопчика. Але в селі вважали, що Вадим є сином Довженка», – зазначив науковець.

Як розповів дослідник спадщини Довженка, разом із літературознавцем Володимиром Панченком він відвідав Демидів Київської області, де жила Варвара Крилова. За свідченнями місцевих мешканців, син Крилової та Довженко мають неабияку схожість.

«Місцеві люди, вчительки переконували нас: подивіться ж на фото, подивіться, яка схожість з Довженком, та ще й художник! Мовляв, у батька вдався. (Вадим Чазов вчився в Косівському художньому училищі, потім викладав в Івано-Франківську в художньому училищі). Одна із учительок сказала, що їй хтось переповідав, начебто в 1933 році Варвара з Олександром Петровичем зустрічалися в Ірпені. Мовляв, поїдьмо в Ірпінь, розпитаємо людей. Загітувала. І я з тією учителькою поїхав в Ірпінь. Але з цим питанням треба було їхати хоча б у 1960-ті роки, зараз вже ніхто нічого не пам’ятає», – поділився кінознавець.

Крім цих свідчень та припущень, існує лист сина Варвари Крилової Вадима Чазова до Довженка, коли хлопцю було 14 років. Річ у тім, що після цього листа Довженко переслав гроші сину Крилової, який був йому нібито чужим.

«Він пише, що разом з мамою подивився фільм «Мічурін», котрий якраз вийшов на екрани, вони в захваті. І далі просить гроші на велосипед. Довженко відповів через кілька місяців. Але як відповів? Не просто прислав гроші Криловій, а попросив про розлучення. Зберігся лист-відповідь Варвари. Вона пише: «Так виглядає, начебто ти мені платиш за розлучення, але я б і так його тобі дала». І далі: «Зачем ты чужому ребенку прислал деньги?» – розповів Сергій Тримбач. До слова, все листування Довженка з Криловою велося російською мовою.

За словами дослідника, стосунки між Довженком та Криловою були дивними, однак згаданий лист не підтверджує того, що син першої дружини письменника, є його рідною дитиною. Також Сергій Тримбач розповів, що літературознавець Володимир Панченко перед смертю закликав його знайти дочку Вадима Чазова, яка може бути онукою Довженка.

«У 2019 році, помираючи в лікарні від онкології, Володимир Панченко дзвонив мені й казав: «Сергію, коли зі мною щось станеться, я вас дуже прошу знайти дочку Чазова». Тобто ймовірну онуку Довженка. Через знайомих я знайшов цю жінку в Івано-Франківську, але поки що вона не хоче зустрічатися зі мною. Може, у неї справді є якісь докази? Тобто ця інтрига все ж лишається», – резюмував кінокритик.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» Сергій Тримбач також пояснив, чому прах Довженка так і не перевезли з Москви до Києва. Сергій Тримбач свого часу секретарем комітету з відзначення сторіччя Олександра Довженка. Його створили у 1933 році. У той час постало питання перепоховання праху Довженка, однак проблемою стало те, що митець спочиває поруч зі своєю дружиною Юлією Солнцевою.

Також Сергій Тримбач розповів в інтерв’ю «Главкому», хто саме був серед цих «стукачів» та пояснив, як до цього причетна дружина кіномитця. За словами Сергія Тримбача, він працював з архівом Олександра Довженка та його дружини московської акторки Юлії Солнцевої. Тримбач мав нагоду ознайомитися із доносами на Довженка та дізнатися імена тих, хто на нього «стукав» у КДБ.

До слова, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка Сергій Тримбач розповів, що він пише п’єсу про видатного українського кіномитця Олександра Довженка. Нова робота Сергія Тримбача має назву «Довженко і баби».