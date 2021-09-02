Рік тяганини. У Миколаєві викладач, що підтримав «ЛДНР», отримав догану

Народна депутатка Наталія Піпа отримала відповідь на запит щодо викладачів-українофобів

Завідувач кафедрою гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту НУ «Одеська юридична академія» Сергію Шубіну оголошено догану. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від партії «Голос» Наталія Піпа.

У своєму допису вона зазначає, що отримала відповідь на свій запит до Державної служби оцінювання якості освіти України щодо викладачів, які поширюють українофобні висловлювання в університетах.

У документі, зокрема, повідомляється, що Сергій Шубін не тільки отримав догану, також наразі вирішується питання щодо його відсторонення від керування кафедрою.

Під час службового розслідування, яке було розпочато щодо скандального викладача, вдалося встановити, що він справді на одному з занять, яке проводив російською мовою, підкреслював правомірність дій організацій «ЛНР» та «ДНР», виказував симпатії до окупантів та георгіївських стрічок, а також стверджував, що вищезгадані незаконні збройні формування не визнані терористичними організаціями.

Також у документі повідомляється, що після виходу Шубіна з відпустки буде прийнято рішення щодо доцільності його подальшого перебування в університеті.

«Русскому міру» не місце в Україні і в українській освіті!», – підсумувала депутатка.

Нагадаємо, викладач Миколаївського інституту НУ «Одеська юридична академія» Сергій Шубін став відомим після того, як про нього у своєму відеоблозі на YouTube розповів активіст Сергій Стерненко. Він повідомив, що Шубін вважає, що на Україну очікує розпад, називає українську мову «блювотою», не вважає бойовиків «ЛДНР» терористами і читає в соціальних мережах пабліки про Путіна, Шарія і «руський мір».

До слова, вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко.

Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».

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