Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 20 травня

У Києві вночі 10-12° тепла

У понеділок, 20 травня, в Україні буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

20 травня на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.