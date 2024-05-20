Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 20 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 20 травня
У північно-східній частині України місцями короткочасний дощ, гроза
фото: Наталія Порощук, «Главком»

У Києві вночі 10-12° тепла

У понеділок, 20 травня, в Україні буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 20 травня фото 1

20 травня на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Читайте також: 20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди свята Україна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто в Україні з Росією на одній хвилі?
Хто насправді поєднує Україну з Росією?
3 травня, 15:50
25 квітня – Міжнародний день фінансової незалежності
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:14
Юристка зауважила, що сподівається на підтримку українського суспільства
Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International
26 квiтня, 17:47
Нова виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом
Нові зарплати військових в Україні: скільки платитимуть із 1 травня
27 квiтня, 14:46
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
Начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО
29 квiтня, 21:42
Українці можуть відчути проблему із морквою
Ціни йдуть вгору: фермери попередили про брак запасів популярного овоча
10 травня, 16:29
Чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
13 травня, 23:57
19 травня у Карпатах вночі 3-8° тепла
Без опадів та 24° тепла: прогноз погоди на 19 травня
Вчора, 05:39

Суспільство

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 20 травня
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 20 травня
20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадокса
Чому електрику вимикають уночі? Пояснення парадокса
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
48K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
30K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
18K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
14K
Наступ на Харківщину: Банкова повідомила, як довго ще просуватимуться окупанти
11K
Ф'юрі заявив, що виграв бій проти Усика

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua