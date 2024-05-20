20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

День клінічних випробувань – це щорічна подія про важливий внесок клінічних випробувань у розвиток медичних досліджень та медичної науки

Сьогодні заборонено займатися рукоділлям

20 травня відзначається Міжнародний день червоних кросівок, День клінічних випробувань та Тиждень дитячого хоспісу. Віряни вшановують памʼять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

Міжнародний день червоних кросівок

Щороку 20 травня в Міжнародний день червоних кросівок відзначають висхідний рух, присвячений порятунку життів людей з харчовою алергією. Оклі Деббс, енергійний та спортивний 11-річний хлопчик, який у листопаді 2016 року помер після того, як з’їв шматочок торта з екстрактом волоського горіха. У нього була алергія на горіхи та арахіс і він любив червоні кросівки. Ця історія служить нагадуванням про летальні наслідки, які можуть мати алергени.

День клінічних випробувань

День клінічних випробувань – це щорічна подія про важливий внесок клінічних випробувань у розвиток медичних досліджень та медичної науки, покращення результатів лікування та пошук нових методів лікування різних захворювань. Цей день, що відзначається 20 травня, визнає важливу роль волонтерів, дослідників, медичних працівників та організацій, які беруть участь у клінічних випробуваннях. Це дає можливість підвищити обізнаність про важливість клінічних випробувань у розробці безпечних та ефективних медичних заходів.

Тиждень дитячого хоспісу

Кожного року під кінець травня проводиться Тиждень дитячого хоспісу. Подію започаткували у 1997 році. Хоспіс – медичний заклад, котрий призначений спеціально для постійного перебування у ньому невиліковних пацієнтів. Хоспіси піклуються про знеболення хворих, а також надають психологічну й соціальну підтримку.

Яке сьогодні релігійне свято

20 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства Єлеосвячення і освячення води.

Що не можна робити цього дня

Намагайтесь не користуватися вогнем і гострими предметами або користуватися дуже обережно.

Заборонено займатися рукоділлям.

Не ворожіть, тому що майбутнє може повернутися в гірший бік.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: вранці веселка – день дощовим буде;

велика кількість мурах – чекайте на спекотні дні;

захід сонця червоний – до вітру;

від самого ранку гудуть бджоли – пізніше буде гроза.

Пам’ятні події 20 травня

325 рік – римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;

1449 рік – португальський король Афонсу V розбиває повстанців у при Алфарробейрі;

1498 рік – португальський мореплавець Васко да Гама досягая берегів Індії;

1783 рік – підписують Версальський мир, що завершує війну між Францією, Англією та Нідерландами;

1809 рік – відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;

1873 рік – Леві Штраус випускає на ринок блакитні джинси;

1875 рік – в Парижі 17 держав підписують Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи;

1899 рік – Джекоб Герман стає першим водієм, якого було арештували за перевищення швидкості, він мчав по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год;

1905 рік – у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;

1927 рік – американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;

1961 рік – засновують Шевченківську премію;

1961 рік – за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засуджує Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі;

1980 рік – на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловлюються проти від'єднання від Канади;

1985 рік – Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільняє 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці;

2019 рік – відбувається інавгурація резидента України Володимира Зеленського;

2022 рік – Росія окуповує Маріуполь.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.