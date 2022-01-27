Мокрий сніг та вітер: прогноз погоди в Україні на 27 січня

Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують мокрий сніг

Небо у більшості регіонів буде затягнуте хмарами

В Україні у четвер, 27 січня, у більшій частині областей країни синоптики прогнозують невеликий сніг. Температура повітря вдень триматиметься від -1 до +1 градуса, а вночі опуститься до -3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях трохи потеплішає. Вдень температура повітря не опускатиметься нижче від -1 градуса, а вночі становитиме приблизно -1..-3 градуси.

У Центрі та на Півночі синоптики прогнозують хмарну та сніжну погоду. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1..+1 градус, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса тепла. Уночі буде значно холодніше - -7..-9 градусів. У цих регіонах також сніжитиме.

На Півдні середня добова температура становитиме +2..+4 градуси, вночі стовпчик термометра опуститься до -1..+1. Опадів не прогнозують, погода буде хмарною з проясненнями.

У Києві прогнозують хмарність із невеликим сніжком. Температура повітря сягне -1..+1 градуса. Вночі стовпчики термометра залишаться на тому ж рівні.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання.

Нагадаємо, погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів.