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    Мокрий сніг та вітер: прогноз погоди в Україні на 27 січня

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    Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують мокрий сніг - Мокрий сніг та вітер: прогноз погоди в Україні на 27 січня
    Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують мокрий сніг
    фото glavcom.ua

    Небо у більшості регіонів буде затягнуте хмарами

    В Україні у четвер, 27 січня, у більшій частині областей країни синоптики прогнозують невеликий сніг. Температура повітря вдень триматиметься від -1 до +1 градуса, а вночі опуститься до -3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях трохи потеплішає. Вдень температура повітря не опускатиметься нижче від -1 градуса, а вночі становитиме приблизно -1..-3 градуси.

    У Центрі та на Півночі синоптики прогнозують хмарну та сніжну погоду. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1..+1 градус, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

    На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса тепла. Уночі буде значно холодніше - -7..-9 градусів. У цих регіонах також сніжитиме.

    На Півдні середня добова температура становитиме +2..+4 градуси, вночі стовпчик термометра опуститься до -1..+1. Опадів не прогнозують, погода буде хмарною з проясненнями.

    У Києві прогнозують хмарність із невеликим сніжком. Температура повітря сягне -1..+1 градуса. Вночі стовпчики термометра залишаться на тому ж рівні.

    Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання.

    Нагадаємо, погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря вітер
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    Мокрий сніг та вітер: прогноз погоди в Україні на 27 січня