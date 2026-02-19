Як міста зі зруйнованими ТЕЦ врятувати від морозів? Експерт дав пораду владі

Сергій Макогон запропонував план порятунку міст зі зруйнованими ТЕЦ

На тлі масштабних пошкоджень великих ТЕЦ у лютому 2026 року, через які тисячі будинків у Києві та інших містах залишилися без тепла, енергетичний експерт Сергій Макогон презентував стратегію «швидкого тепла». Колишній очільник «Оператора ГТС України» наполягає на масовому впровадженні модульних квартальних котелень як найбільш реалістичного способу забезпечити сталий опалювальний сезон 2026–2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Макогона.

За його словами, відновлення гігантських радянських ТЕЦ потребує років, тоді як модульні рішення можна запустити за лічені тижні.

Модульна (контейнерна) котельня – це повністю готова до роботи установка у металевому корпусі. Її привозять на звичайному вантажному майданчику, встановлюють поруч із житловими будинками та підключають до газової мережі і теплотрас.

Всередині розташовані кілька високоефективних газових котлів, насоси, теплообмінники та автоматика. Система працює без персоналу, керується дистанційно та автоматично підлаштовується під температуру на вулиці. Одна установка потужністю 8–10 МВт здатна забезпечити гарячою водою та опаленням цілий квартал (близько 20–30 багатоповерхівок).

Сергій Макогон виділяє ключові переваги децентралізації тепла, зокрема:

Запуск займає тижні або місяці, що критично важливо для підготовки до наступної зими.

Пошкодження однієї котельні не призводить до відключення цілого району. Компактну установку легко замінити або відремонтувати.

ККД сучасних котлів становить 95–98%. Завдяки встановленню в безпосередній близькості до будинків втрати тепла в мережах мінімізуються (у ТЕЦ вони сягають 25%).

Для роботи насосів потрібно мінімум електрики, яку може забезпечити невеликий генератор.

Низький рівень шуму та викидів дозволяє монтувати їх навіть у щільній забудові.

За підрахунками експерта, стратегія «гібридного підходу» (поєднання когенерації та модульних котелень) є фінансово виправданою.

«Це не заміна всім ТЕЦ назавжди, але саме зараз – реальний спосіб перезимувати наступну зиму без морозів у квартирах, поки відновлюють великі станції або будують щось нове», – зазначає Макогон.

Як відомо, після знищення російськими окупантами ТЕЦ-4 Київ постав перед безпрецедентним викликом: як забезпечити теплом понад тисячу багатоповерхівок до початку нового опалювального сезону. Ексголова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон вважає, що ставка виключно на складну когенерацію є ризикованою через брак часу. На думку Макогона, місту потрібен гібридний підхід: поєднання когенераційних установок (КГУ) та масового встановлення модульних квартальних котельних.

Експерт закликає столичну владу негайно розпочати тендерні процедури та підготовку майданчиків, щоб встигнути змонтувати обладнання до початку наступного опалювального сезону.

«Главком» розповідав, що понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці.

Член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк сподівається, що до початку наступного опалювального сезону вдасться відновити усі пошкоджені ворогом ТЕЦ Києва. За його словами, швидко відновити Дарницьку ТЕЦ не вдасться, але нардеп сподівається, що до початку наступного опалювального сезону вдасться відновити всі теплоелектроцентралі Києва.

До слова, у межах візиту до України делегація на чолі з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе відвідала одну зі столичних ТЕЦ, яка останнім часом регулярно зазнає прицільних російських атак.