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Доступ до укриттів у дитсадках: столична влада ухвалила нове рішення

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Доступ до укриттів у дитсадках: столична влада ухвалила нове рішення
У Києві укриття у дитсадкам будуть доступні лише дітям та працівникам закладів
фото: zhzh.com.ua

Нові правила діятимуть лише під час роботи дошкільних закладів 

Укриття в закладах дошкільної освіти Києва будуть доступні лише для дітей та персоналу. Сторонніх осіб туди не допускатимуть. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У КМВА зазначили, що таке рішення ухвалила Рада оборони Києва відповідно до постанову уряду. «Від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються винятково обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу, тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями», – зазначив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Однак, він наголосив, що ці правила діятимуть лише під час роботи дошкільних закладів. Вночі такими укриттями можуть користуватися всі громадяни. «Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів», – додав Попко.

Нагадаємо, у Гостомелі, на території єдиної початкової школи, збудували унікальне бомбосховище Hobbit house. Воно має вигляд справжнього казкового будиночка гобітів. Казкове бомбосховище для школярів збудувала благодійна організація Gurtum Charity Foundation. Роботи з його будівництва йшли з нуля. Також за сприяння фонду була відбудована вся школа. А у Харкові з вересня працюють класи, які розташували прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінують онлайн та офлайн навчання.

Теги: укриття Київ

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