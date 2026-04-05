РФ атакувала Нікополь: одна людина загину, ще одна поранена

Атака російського FPV-дрона забрала життя людини

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. Сьогодні, 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої наразі борються медики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Ганжа зазначив, що росіяни атакували Нікополь FPV-дроном, пошкоджено автомобіль.

«Одна людина загинула. Ще одна – дістала поранень», – написав він.

Начальник ОВА поінформував, що 60-річну постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй допомогу.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок безперервних атак російських безпілотників та артилерійських обстрілів травми різного ступеня тяжкості отримали 29 мирних мешканців, серед них 19 дітей.

Як відомо, у Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.