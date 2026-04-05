Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала Нікополь: одна людина загину, ще одна поранена

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала Нікополь: одна людина загину, ще одна поранена
60-річну постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані
фото: Дніпропетровська ОВА

Атака російського FPV-дрона забрала життя людини

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. Сьогодні, 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої наразі борються медики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Ганжа зазначив, що росіяни атакували Нікополь FPV-дроном, пошкоджено автомобіль.

«Одна людина загинула. Ще одна – дістала поранень», – написав він.

Начальник ОВА поінформував, що 60-річну постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй допомогу.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок безперервних атак російських безпілотників та артилерійських обстрілів травми різного ступеня тяжкості отримали 29 мирних мешканців, серед них 19 дітей. 

Як відомо, у Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. 

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

Теги: Дніпропетровщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua