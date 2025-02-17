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Стало відомо, скільки рятувальників загинуло за час великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки рятувальників загинуло за час великої війни
Рятувальники, які не можуть продовжувати службу в бойових підрозділах, викладають у навчальних закладах і тренувальних центрах
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Серед поранених представників ДСНС велика кількість саперів

З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників, ще 430 – поранені. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник в інтерв’ю «Укрінформу».

Як зазначив Даник, серед поранених велика кількість саперів. Мінно-вибухові травми мають важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, тривале й дороге..

«Наші хлопці дуже мотивовані, і якщо є найменша можливість повернутися служити в бойові підрозділи, то, звичайно, вони намагаються повернутися служити саме туди», – наголосив очільник ДСНС

Як розповів глава ДСНС, рятувальники, які не можуть продовжувати службу в бойових підрозділах, мають змогу викладати в навчальних закладах і тренувальних центрах, а також обіймати адміністративні посади. 

«Ми розуміємо, що це – дуже потужний кадровий резерв саме в досвіді. Цих людей потрібно зберегти будь-якими способами й зробити так, щоб вони передали свій досвід молодим офіцерам, сержантам, які, відповідно, готуються до цієї роботи», – каже він.

Як повідомлялося, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудові розслідування щодо розтрати майна керівником одного із центральних управлінь ДСНС та начальниці одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Києві, яка організувала закупівлю обладнання за завищеними цінами.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій показала фото російського безпілотника, який вибухає під час контакту з людиною. Рятувальники зауважують, що його в жодному разі не можна чіпати.

До слова, на Київщині сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69.

Теги: ДСНС смерть рятувальники війна

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