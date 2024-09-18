Ворог атакував Кропивницький, є загиблий і поранена (фото)

В обласному центрі пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа

Уранці 18 вересня ворог атакував Кропивницький дронами. Унаслідок цього пошкоджено кілька житлових будинків. Є загиблий і поранена. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий», – заявив глава регіону.

Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р. фото: Андрій Райкович/Telegram

Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики надали їй допомогу. Госпіталізації потерпіла не потребує.

Усі відповідні служби працюють на місці атаки.

Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р. фото: Андрій Райкович/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської області.