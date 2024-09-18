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Ворог атакував Кропивницький, є загиблий і поранена (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог атакував Кропивницький, є загиблий і поранена (фото)
Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р.
фото: Андрій Райкович/Telegram

В обласному центрі пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа

Уранці 18 вересня ворог атакував Кропивницький дронами. Унаслідок цього пошкоджено кілька житлових будинків. Є загиблий і поранена. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий», – заявив глава регіону.

Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р.
Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р.
фото: Андрій Райкович/Telegram

Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики надали їй допомогу. Госпіталізації потерпіла не потребує.

Усі відповідні служби працюють на місці атаки.

Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р.
Наслідки ворожого удару по Кропивницькому, 18 вересня 2024 р.
фото: Андрій Райкович/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської області.

Теги: війна Кропивницький Кіровоградщина

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