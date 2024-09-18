Ворог атакував Кропивницький, є загиблий і поранена (фото)
В обласному центрі пошкоджені житлові будинки, спалахнула пожежа
Уранці 18 вересня ворог атакував Кропивницький дронами. Унаслідок цього пошкоджено кілька житлових будинків. Є загиблий і поранена. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий», – заявив глава регіону.
Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики надали їй допомогу. Госпіталізації потерпіла не потребує.
Усі відповідні служби працюють на місці атаки.
Нагадаємо, що сьогодні вранці у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської області.
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