В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі
Попит на нові та вживані гібриди в Україні різко зріс у 2024 році
Українці стали значно активніше купувати гібридні автомобілі. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 23,9 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Показник 2024 року є рекордним для цього сегменту. Порівняно з 2023 роком попит на гібриди в Україні виріс на 39%.
Варто відзначити, що статистика включає як звичайні гібриди (HEV), так і «м’які» (MHEV) та плагін-гібриди PHEV. Частка нових авто у сегменті дещо скоротилася (з 63 до 57%), проте їх все одно продають більше, аніж вживаних гібридів. Річ у тім, що на ринку останнім часом стало значно більше бензоелектричних моделей.
Найбільшим попитом в Україні користуються гібриди Toyota, причому їх активно купують як новими, так і вживаними.
Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за 2024 рік:
- Toyota RAV4 – 3101 продане авто.
- Toyota Camry – 781 од.
- Nissan Qashqai – 777 од.
Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Ford Fusion – 896 проданих авто
- Toyota Prius – 609 од.
- Toyota RAV4 – 586 од.
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