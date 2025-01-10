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В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі
Українці за рік купили майже 24 тисячі гібридів
фото: depositphotos.com

Попит на нові та вживані гібриди в Україні різко зріс у 2024 році

Українці стали значно активніше купувати гібридні автомобілі. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 23,9 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Показник 2024 року є рекордним для цього сегменту. Порівняно з 2023 роком попит на гібриди в Україні виріс на 39%.

Варто відзначити, що статистика включає як звичайні гібриди (HEV), так і «м’які» (MHEV) та плагін-гібриди PHEV. Частка нових авто у сегменті дещо скоротилася (з 63 до 57%), проте їх все одно продають більше, аніж вживаних гібридів. Річ у тім, що на ринку останнім часом стало значно більше бензоелектричних моделей.

Найбільшим попитом в Україні користуються гібриди Toyota, причому їх активно купують як новими, так і вживаними.

Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за 2024 рік:

  • Toyota RAV4 – 3101 продане авто.
  • Toyota Camry – 781 од.
  • Nissan Qashqai – 777 од.

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні за 2024 рік:

  • Ford Fusion – 896 проданих авто
  • Toyota Prius – 609 од.
  • Toyota RAV4 – 586 од.

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Джерело
Теги: автомобіль Електромобілі Україна

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