В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі

Українці за рік купили майже 24 тисячі гібридів

Попит на нові та вживані гібриди в Україні різко зріс у 2024 році

Українці стали значно активніше купувати гібридні автомобілі. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 23,9 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Показник 2024 року є рекордним для цього сегменту. Порівняно з 2023 роком попит на гібриди в Україні виріс на 39%.

Варто відзначити, що статистика включає як звичайні гібриди (HEV), так і «м’які» (MHEV) та плагін-гібриди PHEV. Частка нових авто у сегменті дещо скоротилася (з 63 до 57%), проте їх все одно продають більше, аніж вживаних гібридів. Річ у тім, що на ринку останнім часом стало значно більше бензоелектричних моделей.

Найбільшим попитом в Україні користуються гібриди Toyota, причому їх активно купують як новими, так і вживаними.

Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за 2024 рік:

Toyota RAV4 – 3101 продане авто.

Toyota Camry – 781 од.

Nissan Qashqai – 777 од.

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні за 2024 рік: