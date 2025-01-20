Центр протидії дезінформації прокоментував заяву про мобілізацію 18-річних студентів

До 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт

Народний депутат Дмитро Разумков запевнив, що 18-річних студентів зможуть мобілізовувати після проходження базової військової підготовки

В Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП). Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію», – написав він.

Водночас Коваленко наголосив, що до 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт.

Раніше народний депутат Дмитро Разумков заявив про те, що 18-річних студентів зможуть мобілізовувати після проходження базової військової підготовки.

«З наступного року будуть проходити базову загальну військову підготовку у вишах на першому курсі. І після цього, наприклад, якщо людина буде відрахована, вона в 19 років або 18 з половиною буде мобілізована», – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 січня підписав законопроєкт щодо змін до закону України про військовий обов’язок і військову службу. Закон передбачає зміни щодо прийняття громадян України на військовий облік, а також їх медичне обстеження під час проходження базової загальновійськової підготовки.

Як відомо, із 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний – обов'язковий для чоловіків. Водночас якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

До слова, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.