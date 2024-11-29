Стало відомо, кому у 2025 році доведеться пройти базову військову підготовку
На думку голови ради резервістів Сухопутних військ, обов'язкова базова військова підготовка дозволить чоловікам позбутись страхів
У наступному році усі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти базову військову підготовку. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Київ24».
Голова ради резервістів наголосив, що такий підхід дозволить багатьом чоловікам позбутись страхів та бути готовими до служби.
«По суті, це почнеться з 1 січня, спочатку студенти, а потім – все чоловіче населення від 18 до 25 пройде фахову військову підготовку. Це не мобілізація, це підготовка людей», – каже він.
Як зазначив Тимочко, базова військова підготовка дозволить чоловікам ближче познайомитись з військовою справою, обрати спеціалізацію і навчатись.
З 2025 року все чоловіче населення України 18-25 років пройде базову військову підготовку, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко
Цей процес не пов'язаний з мобілізацією. pic.twitter.com/OJ7T5yFLEl
За словами військового, кожен чоловік 18-25 років в перспективі в Україні буде базово володіти військовими навичками, що допоможе їм під час мобілізації.
Нагадаємо, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.
Раніше повідомлялося, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу увагу привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тис. грн.
До слова, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях.
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