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У Києві військово-лікарські комісії працюватимуть цілодобово

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві військово-лікарські комісії працюватимуть цілодобово
Міністерство оборони спільно з МОН працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію
фото з відкритих джерел

Рада оборони розглянула питання забезпечення безперервної роботи об’єднаних центрів мобілізації

У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації. Тепер військово-лікарські комісії у столиці цілодобово проводитимуть медичні огляди. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Сьогодні, 28 серпня, провели засідання Ради оборони Києва, на якому розглянути питання мобілізації для забезпечення безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

Був уточнений склад центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників районних держадміністрацій, районних ТЦК та СП, районних управлінь Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.

«Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації», – йдеться у повідомленні КМВА.

Також уточнили режим роботи об’єднаних центрів мобілізації для проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

До слова, військовозобов'язаним, які мають бронювання від мобілізації не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Як відомо, Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Теги: мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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