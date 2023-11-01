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Перевозив мігрантів та погрожував прикордонникам ножем: у Польщі затримано українця

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Перевозив мігрантів та погрожував прикордонникам ножем: у Польщі затримано українця
Чоловік був у стані наркотичного сп’яніння та погрожував прикордонникам ножем
фото: Прикордонна служба Польщі

Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення

Працівники Прикордонної служби Польщі затримали громадянина України, який переправляв мігрантів. Чоловік був у стані наркотичного сп’яніння та погрожував прикордонникам ножем. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Польські прикордонники намагалися зупинити для контролю мікроавтобус із польськими номерами, який прямував до кордону з Німеччиною. Водій проігнорував сигнали про зупинку й на великій швидкості почав тікати. За ним розпочали погоню.

Поблизу села Валовіце чоловік раптово зупинив автомобіль, вискочив із нього й спробував втекти.

«Прикордонники зробили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не має наміру здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати прикордоннику, після чого сказав, що поріжеться сам», – йдеться у повідомленні.

Прикордонникам довелося залучити перемовника від поліції, який переконав чоловіка покласти ножа й здатись.

Злочинцем виявився 26-річний громадянин України, який хотів вивезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відсіку автобуса.

Перевозив мігрантів та погрожував прикордонникам ножем: у Польщі затримано українця фото 1

Оглянувши автомобіль, співробітники польської прикордонної служби виявили у водійських дверцятах пакетик із 0,5 грама кокаїну. Тест на наявність наркотиків в організмі чоловіка дав позитивний результат.

Українцю оголосили звинувачення в організації перетину польсько-німецького кордону всупереч правилам, непокорі наказу про зупинку транспортного засобу, активному нападі на офіцера і водінні в стані наркотичного сп'яніння.

Суд відправив чоловіка на три місяці під варту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення. 

Нагадаємо, після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС, польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію.

Раніше повідомлялося, що Україна скоротила кількість піших переходів на кордоні з Польщею з восьми до одного, а також змінила вимоги до документів, які потрібні для його перетину.

Теги: прикордонники водій автомобіль чоловік

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