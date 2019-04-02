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    Суспільство

    Нацбанк визначився з перенесенням робочих днів у 2019 році

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    Наприкінці квітня - на початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня - Нацбанк визначився з перенесенням робочих днів у 2019 році
    Наприкінці квітня - на початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня

    Банки повинні у ці дні організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат та забезпечити безперебійну роботу банкоматів та обмінних пунктів, - НБУ

    Національний банк України ухвалив рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році. Про це повідомляється на сторінці НБУ в Facebook.

    Згідно з повідомленням, у 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:

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    • вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня;
    • понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
    • вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.
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    Як зазначили у НБУ, банки повинні: повідомити клієнтів про власний режим роботи у ці дні; організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат та забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їхніх підкріплення готівкою різних номіналів.

    Як повідомлялося, наприкінці квітня - на початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. Водночас спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

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