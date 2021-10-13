Нацгвардія відмовляється від автоматів Калашникова: якою буде нова зброя

Про переоснащення розповіли керівники департаментів Нацгвардії

Національна гвардія України переозброюється. Незабаром замість автоматів Калашникова військові візьмуть у руки сучасні гвинтівки UAR-15, а замість застарілих снайперських гвинтівок Драгунова – UAR-10. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України з посиланням на заступника директора департаменту логістики головного управління Національної гвардії України полковника Сергія Гриценка.

Про рішення щодо переоснащення частин Нацгвардії було повідомлено під час дводенних зборів із начальниками служб (відділень) озброєння Національної гвардії України, що відбувалися на Вінниччині.

«Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням. Сьогодні перший етап переоснащення вже виконаний. Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпери замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва. РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва. Використовуються протитанкові ракетні комплекси виробництва конструкторського бюро «Луч»: «Стугна» і «Корсар». Щодо броньованої техніки – на озброєнні вже перебуває БТР-3 і БТР-4 українського виробництва. Ми переоснащуємося відповідно до стандартів НАТО», – розповів полковник Сергій Гриценко.

У планах Національної гвардії забезпечити новітньою технікою та зброєю усі військові частини оперативного призначення, повідомив під час навчальних зборів начальник відділу озброєння управління озброєння й техніки департаменту логістики головного управління Національної гвардії України полковник Олександр Зайцев.

«Командування Нацгвардії й надалі створюватиме умови для того, щоб гвардійці могли успішно виконувати бойові завдання із захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності України», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Нацгвардії передали 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва.

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