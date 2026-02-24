Сербія затримала підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича

За версією правоохоронців, підозрювані організували придбання зброї та планували напад на президента країни Александара Вучича

У Сербії правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у підготовці злочину проти конституційного ладу та безпеки держави. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії, пише «Главком».

За даними відомства правоохоронні органі затримали двох жителів Кралево – чоловіків 1975 та 1983 років народження.

Слідство вважає, що в період із грудня 2025 року по лютий 2026 року підозрювані нібито готували насильницьку зміну конституційного ладу Сербії та повалення вищих державних органів.

За версією правоохоронців, вони організували придбання зброї та планували напад на президента країни Александара Вучича, а також на членів його родини. Крім того, йдеться про можливі напади на співробітників МВС.

Підозрюваних затримано на строк до 48 годин. Після оголошення обвинувачення їх передадуть до Вищої прокуратури в Кралево.

Офіційні органи наголошують, що розслідування триває, а всі обставини справи встановлюються.

