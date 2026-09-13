У Києві презентували нарис про Харківську наступальну операцію під командуванням Сирського

Воєнно-історичний нарис відтворює підготовку і перебіг контрнаступу, під час якого Сили оборони звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів та понад 500 населених пунктів

12 вересня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували воєнно-історичний нарис «Харківська наступальна операція 2022 року». Видання відтворює передумови, підготовку, перебіг і результати операції, під час якої Сили оборони України у вересні 2022 року звільнили Балаклію, Ізюм, Куп’янськ та сотні інших населених пунктів Харківської області.

Під час презентації, організованої Київською школою державного управління імені Сергія Нижного, учасники обговорили рішення, які дали змогу підготувати та провести операцію під командуванням генерала Олександра Сирського, а також досвід військових, правоохоронців, місцевої влади та цивільних.

Олександр Сирський розповів про задум операції, підготовку трьох бригад і роботу в умовах гострого дефіциту боєприпасів.

«Коли ми отримали завдання готувати Харківську наступальну операцію, в її успіх фактично ніхто не вірив. Нам був потрібен приблизно місяць на підготовку: необхідно було вивести зі складу наших сил три бригади, перекинути їх на Харківський напрямок, провести повноцінне планування та вирішити питання забезпечення. Ми розуміли всі ризики, але бачили можливість досягти значного результату саме на цьому напрямку», – зазначив генерал.

За словами Сирського, під час підготовки війська отримували лише 20–30% від мінімальної кількості боєприпасів, закладеної у план. У результаті операції Сили оборони звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Досвід Харківської операції згодом використовували під час планування інших наступальних дій.

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Окрему оцінку Сирському дав генерал армії США у відставці, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках Девід Петреус.

«Мій досвід не може зрівнятися з досвідом генерала Сирського. Я вперше зустрівся з ним у Краматорську у 2019 році й одразу був вражений. Було зрозуміло, що він дуже компетентна і професійна людина, яку поважають солдати й офіцери. Водночас він дуже скромний. Нічого показного в його поведінці не було. Він просто був чудовим солдатом і чудовим лідером», – сказав Девід Петреус.

До учасників заходу також звернувся голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він наголосив, що видання зберігає пам’ять про людей, які звільняли Харківщину, та дає змогу осмислити професійний досвід операції.

«Презентована сьогодні книга – це більше, аніж хроніка подій. Це свідчення про українську боротьбу, професіоналізм і те, на що ми здатні, коли діємо рішуче, точно і разом», – сказав Руслан Стефанчук.

Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов подякував військовим за Харківську операцію і за те, що сьогодні Харків – українське місто.

«У перші дні було неймовірне єднання: військові, місто, бізнес, звичайні харків’яни – всі працювали заради одного. Але саме наші захисники зруйнували плани ворога і вберегли Харків. Це їхній подвиг, який ми ніколи не забудемо. Харківська операція змінила дух України і дух харків’ян, бо люди поступово стали повертатися. Наприкінці березня 2022 року в Харкові залишалося близько 320 тисяч людей, а сьогодні в місті проживає вже близько 1,4 мільйона. Для нас це було неймовірно важливо», – сказав мер.

Звернувся до учасників презентації і лорд Майкл Ешкрофт KCMG PC – британський підприємець, філантроп, автор і член Таємної ради Великої Британії.

Учасники говорили про розроблення та реалізацію плану контрнаступу, темп і його раптовість, розвідку, координацію підрозділів та рішення, завдяки яким передові сили швидко просувалися, а наступні підрозділи блокували противника й закріплювали результат.

Нарис підготували дослідники Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України Ігор Євсєєв, Владлен Мараєв і Олександр Скрябін. Автори працювали з бойовими донесеннями, матеріалами Генерального штабу та оперативною інформацією.