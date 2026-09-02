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Чи можуть члени ОСББ спілкуватися російською у чатах? Є важливий нюанс

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Чи можуть члени ОСББ спілкуватися російською у чатах? Є важливий нюанс
Робоче спілкування представників ОСББ із мешканцями має відбуватися державною мовою
фото: Unsplash (ілюстративне)

Для приватного спілкування мешканців та офіційної комунікації ОСББ діють різні вимоги

Представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) під час робочого спілкування з мешканцями мають використовувати державну мову. Вимога поширюється, зокрема, на Viber-чати, якщо вони є офіційним каналом комунікації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представницю Уповноваженого із захисту державної мови Єлизавету Сачуру.

Якою мовою має спілкуватися ОСББ?

Сачура пояснила, що ОСББ є юридичною особою, тому його посадові особи під час виконання службових обов'язків повинні дотримуватися вимог мовного законодавства. Якщо чат у Viber фактично є єдиним каналом, через який ОСББ комунікує зі співвласниками та надає їм інформацію, таке спілкування має відбуватися українською.

Водночас ця вимога не поширюється на приватне спілкування мешканців між собою – вони можуть використовувати інші мови.

Попередження через російську мову

Сачура навела приклад одного з ОСББ на Черкащині. Його голова спілкувався зі співвласниками російською у робочому Viber-чаті та вважав таке листування приватним.

Під час державного контролю було встановлено, що чат фактично був єдиним каналом комунікації ОСББ із мешканцями, а голова використовував його під час виконання своїх службових обов'язків. Перевірка встановила порушення вимог статті 30 закону про державну мову.

Голові ОСББ оголосили попередження та надали 30 днів для усунення порушення.

Куди скаржитися на порушення?

Співвласників закликають фіксувати випадки, коли ОСББ не надає інформацію державною мовою, та звертатися зі скаргами до Уповноваженого із захисту державної мови. За словами Сачури, станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося понад 40 тис. ОСББ.

Нагадаємо, раніше мовна омбудсменка пояснила вимоги щодо використання української мови у шкільних чатах. Спілкування батьків з учителями та адміністрацією школи, якщо воно стосується організації освітнього процесу, належить до публічної сфери й має відбуватися державною мовою.

Водночас на приватне спілкування батьків ці вимоги не поширюються. За повторне порушення мовного законодавства штраф може сягати майже 12 тис. грн. 

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Теги: ОСББ мова соцмережі

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