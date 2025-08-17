Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного
Зустріч останнього захисника Зміїного Віталія Гиренка, який повернувся з російського полону
фото: suspilne.media

Коли Віталій Гиренко потрапив у полон, дружина була на сьомому місяці вагітності, тож трирічний син жодного разу вживу не бачив батька

У місто Ізмаїл, що на Одещині, повернувся останній захисник Зміїного Віталій Гиренко. Чоловіка обміняли 23 липня під час дев’ятого етапу повернення полонених у межах домовленостей у Стамбулі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Загалом у російському полоні чоловік провів три роки і п'ять місяців. З кульками та прапорами військовослужбовця зустріли на в’їзді в рідне місто.

«Нарешті все це закінчилося, полон і перше звикання. Вчора вперше в морі покупався. Уже звикаю до людей. Але ще не повністю. Так що все нормально, все іде своєю чергою», – прокоментував Віталій Гиренко.

У російський полон Віталій Гиренко потрапив у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни захопили Зміїний. Дружина захисника Альона Гиренко розповіла, що про те, де її чоловік, дізналася з російських ЗМІ.

Маленький Дмитро уперше побачив батька
Маленький Дмитро уперше побачив батька
фото: suspilne.media

«За полон ми дізналися, коли наш президент оголосив, що всі хлопці, які перебували на острові Зміїний, загинули. А потім, 26 лютого, вже дізналися з російських ЗМІ, що вони живі і все добре. Руки-ноги на місці, всі цілі, неушкоджені. Це був довгий шлях повернення мого чоловіка додому. Дуже довгий», – прокоментувала Альона.

Коли чоловік потрапив у полон, жінка була на сьомому місяці вагітності. Їхній трирічний син Дмитро жодного разу вживу не бачив батька.

Зустріч захисника в Ізмаїлі
Зустріч захисника в Ізмаїлі
фото: suspilne.media

Обміняли Віталія Гиренка 23 липня під час дев’ятого етапу повернення полонених. Альона згадує перший дзвінок та момент зустрічі з чоловіком:

«Коли він зателефонував, це був і радість, і плач, і все одразу. Це такі емоції, які не передаються. Перша зустріч була дуже сумбурна, незрозуміла, тому що я нічого не розуміла. Це як уві сні. Він був дуже радісний від зустрічі, але фізичний стан трохи був змарнілий, блідий. Зараз трішки краще», – підкреслила дружина захисника.

Після повернення з полону чоловік два тижні перебував на реабілітації, зауважив начальник пресслужби Ізмаїльського прикордонного загону Юрій Дідовець.

В Ізмаїл з російського полону повернувся останній захисник Зміїного Віталій Гиренко

«Наразі він проходить курс реабілітації, йому надається вся необхідна медична допомога в одному із закладів Державної прикордонної служби України. Щиро дякуємо всім причетним за постійну роботу з повернення українських воїнів з російського полону», – резюмував Юрій Дідовець.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. 

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

До слова, Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому. Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба полон Ізмаїл обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 липня відбувся черговий етап обміну полоненими
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
23 липня, 22:53
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
27 липня, 04:48
Президент анонсував обміни полоненими
Зеленський анонсував наступні етапи обміну полоненими
9 серпня, 23:38
Вантаж призначався для подальшої реалізації на території Львівської області
На Львівщині прикордонники вилучили контрабанду на понад 30 млн грн
4 серпня, 10:55
На батьківщині Володимир сидів у в’язниці за вбивство
Окупант менше ніж за рік двічі потрапив у полон до ЗСУ
3 серпня, 20:14
Шлюб був укладений рік тому лише з однією метою: вивезти особу призовного віку за межі України
Чоловік хотів виїхати за кордон з дружиною, старшою на 24 роки, але «забув» її діагноз
4 серпня, 14:20
За свої послуги перевізниця брала по $500
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему
12 серпня, 16:42
В українському полоні перебувають представники 32 країн
В українському полоні перебувають представники 32 країн
14 серпня, 20:21
Трамп розповів про список полонених українців, який отримав з рук Путіна
Трамп розповів, який документ дав йому Путін
Вчора, 11:03

Новини

Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного
Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
На Одещині п’яний водій тікав від поліції та врізався в службове авто
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
23K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
17K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
3830
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
3820
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua