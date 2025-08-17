Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного

Коли Віталій Гиренко потрапив у полон, дружина була на сьомому місяці вагітності, тож трирічний син жодного разу вживу не бачив батька

У місто Ізмаїл, що на Одещині, повернувся останній захисник Зміїного Віталій Гиренко. Чоловіка обміняли 23 липня під час дев’ятого етапу повернення полонених у межах домовленостей у Стамбулі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Загалом у російському полоні чоловік провів три роки і п'ять місяців. З кульками та прапорами військовослужбовця зустріли на в’їзді в рідне місто.

«Нарешті все це закінчилося, полон і перше звикання. Вчора вперше в морі покупався. Уже звикаю до людей. Але ще не повністю. Так що все нормально, все іде своєю чергою», – прокоментував Віталій Гиренко.

У російський полон Віталій Гиренко потрапив у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни захопили Зміїний. Дружина захисника Альона Гиренко розповіла, що про те, де її чоловік, дізналася з російських ЗМІ.

Маленький Дмитро уперше побачив батька фото: suspilne.media

«За полон ми дізналися, коли наш президент оголосив, що всі хлопці, які перебували на острові Зміїний, загинули. А потім, 26 лютого, вже дізналися з російських ЗМІ, що вони живі і все добре. Руки-ноги на місці, всі цілі, неушкоджені. Це був довгий шлях повернення мого чоловіка додому. Дуже довгий», – прокоментувала Альона.

Коли чоловік потрапив у полон, жінка була на сьомому місяці вагітності. Їхній трирічний син Дмитро жодного разу вживу не бачив батька.

Зустріч захисника в Ізмаїлі фото: suspilne.media

Обміняли Віталія Гиренка 23 липня під час дев’ятого етапу повернення полонених. Альона згадує перший дзвінок та момент зустрічі з чоловіком:

«Коли він зателефонував, це був і радість, і плач, і все одразу. Це такі емоції, які не передаються. Перша зустріч була дуже сумбурна, незрозуміла, тому що я нічого не розуміла. Це як уві сні. Він був дуже радісний від зустрічі, але фізичний стан трохи був змарнілий, блідий. Зараз трішки краще», – підкреслила дружина захисника.

Після повернення з полону чоловік два тижні перебував на реабілітації, зауважив начальник пресслужби Ізмаїльського прикордонного загону Юрій Дідовець.

«Наразі він проходить курс реабілітації, йому надається вся необхідна медична допомога в одному із закладів Державної прикордонної служби України. Щиро дякуємо всім причетним за постійну роботу з повернення українських воїнів з російського полону», – резюмував Юрій Дідовець.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

До слова, Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому. Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.