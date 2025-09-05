«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки

ДПСУ: Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років пасажиропотік суттєво не збільшився

Після набуття чинності закону, що дозволив виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 22 років, різкого збільшення пасажиропотоку на кордоні не зафіксовано. Таку заяву зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Демченка, попри заяви російської пропаганди про «штурм кордону», суттєвого зростання кількості виїздів цієї категорії громадян не спостерігається.

«Збільшення на пасажиропотік ця категорія громадян, це стосується чоловіків від 18 до 22 років включно, суттєво збільшення немає весь цей час», – зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що з початку вересня пасажиропотік загалом зменшився порівняно з літніми місяцями. Якщо у серпні у будні дні кордон перетинали в середньому 125-135 тис. громадян в обидва боки, то у вересні цей показник знизився до 105-107 тис. перетинів. Демченко також підкреслив, що навіть у серпні кількість тих, хто в’їжджав в Україну, була більшою за тих, хто виїжджав.

Представники ДПСУ щоденно спостерігають за ситуацією на кордоні. За їхніми даними, громадяни цієї вікової категорії перетинають кордон як на виїзд, так і на в’їзд, але без значного впливу на загальний потік.

Нагадаємо, чоловіки віком 18-22 років тепер мають право виїжджати з України, однак прикордонники вже зафіксували випадки відмов. Як інформує «Главком», про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, нові правила не стосуються тих, хто працює на державній службі та підпадає під пункт 2.14 перетину кордону. Такі громадяни можуть залишати країну лише у службових відрядженнях.