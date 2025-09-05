Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки
З початку вересня пасажиропотік загалом зменшився порівняно з літніми місяцями
фото з відкритих джерел

ДПСУ: Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років пасажиропотік суттєво не збільшився

Після набуття чинності закону, що дозволив виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 22 років, різкого збільшення пасажиропотоку на кордоні не зафіксовано. Таку заяву зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Демченка, попри заяви російської пропаганди про «штурм кордону», суттєвого зростання кількості виїздів цієї категорії громадян не спостерігається.

«Збільшення на пасажиропотік ця категорія громадян, це стосується чоловіків від 18 до 22 років включно, суттєво збільшення немає весь цей час», – зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що з початку вересня пасажиропотік загалом зменшився порівняно з літніми місяцями. Якщо у серпні у будні дні кордон перетинали в середньому 125-135 тис. громадян в обидва боки, то у вересні цей показник знизився до 105-107 тис. перетинів. Демченко також підкреслив, що навіть у серпні кількість тих, хто в’їжджав в Україну, була більшою за тих, хто виїжджав.

Представники ДПСУ щоденно спостерігають за ситуацією на кордоні. За їхніми даними, громадяни цієї вікової категорії перетинають кордон як на виїзд, так і на в’їзд, але без значного впливу на загальний потік.

Нагадаємо, чоловіки віком 18-22 років тепер мають право виїжджати з України, однак прикордонники вже зафіксували випадки відмов. Як інформує «Главком», про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, нові правила не стосуються тих, хто працює на державній службі та підпадає під пункт 2.14 перетину кордону. Такі громадяни можуть залишати країну лише у службових відрядженнях.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР відкрило справу щодо загибелі чоловіка при спробі перетину кордону
ДБР відкрило справу щодо загибелі чоловіка при спробі перетину кордону
3 вересня, 11:57
Нікіфоренко обіймав посаду з вересня 2019 року
Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби
29 серпня, 20:46
МВС пояснило умови виїзду за кордон для депутаток місцевих рад
МВС пояснило умови виїзду за кордон для депутаток місцевих рад
27 серпня, 16:31
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
27 серпня, 15:37
Наряд прикордонників натрапив на фрагменти людського скелета
У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей
27 серпня, 12:08
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
26 серпня, 19:10
Зустріч останнього захисника Зміїного Віталія Гиренка, який повернувся з російського полону
Додому з російського полону повернувся останній захисник Зміїного
17 серпня, 18:38
За свої послуги перевізниця брала по $500
Одеситка підвозила ухилянтів прямо до кордону: правоохоронці зірвали схему
12 серпня, 16:42
Хлопці вели до кордону з Румунією двох жителів Вінницької та Івано-Франківської областей
Хотіли заробити легкі гроші: прикордонники затримали на Буковині неповнолітніх переправників
8 серпня, 08:46

Суспільство

«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки
«Штурм кордону»? ДПСУ розкриває статистику виїзду чоловіків віком 18-22 роки
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки
Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки
Зеленський окреслив головне проблемне питання у війні
Зеленський окреслив головне проблемне питання у війні
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
Чортків і Сатанів стали містами-побратимами
Чортків і Сатанів стали містами-побратимами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
3618
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
3445
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
3302
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
1795
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua