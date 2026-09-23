РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців

Керівник Центру протидії дезінформації: ознаки підготовки присутні

Російська терористична армія готує балістичний обстріл України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські «дипломати» тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків по припиненню вогню, бо це не входить в їх реалістичну зону інтересу», – йдеться у повідомленні.

Коваленко закликав українців бути уважними найближчими днями.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

Як повідомлялося, головною загрозою під час нового масованого російського удару по Україні залишаються балістичні ракети, які здатні досягати цілей за лічені хвилини. Для їхнього перехоплення Україні необхідно більше ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot.