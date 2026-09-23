Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
Коваленко закликав українців бути уважними найближчими днями
фото: ЕРА (ілюстративне)

Керівник Центру протидії дезінформації: ознаки підготовки присутні

Російська терористична армія готує балістичний обстріл України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські «дипломати» тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків по припиненню вогню, бо це не входить в їх реалістичну зону інтересу», – йдеться у повідомленні.

Коваленко закликав українців бути уважними найближчими днями.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

Як повідомлялося, головною загрозою під час нового масованого російського удару по Україні залишаються балістичні ракети, які здатні досягати цілей за лічені хвилини. Для їхнього перехоплення Україні необхідно більше ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot.

Читайте також:

Теги: війна Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов наголосив, що Україна працює над протидією такій тактиці
Буданов пояснив, чому Росія почала активно атакувати Київ саме зараз
28 серпня, 15:00
Територія біля Западного повернулася під контроль України
Українські бійці відновили контроль біля Западного на Харківщині
25 серпня, 16:41
Пошкоджений елеватор внаслідок російської атаки, 16 серпня 2026 року
Голова Асоціації фермерів попередив про критичну ситуацію
2 вересня, 20:30
Побоювання місцевих пов'язані, зокрема, з попередніми масштабними пожежами на нафтових об'єктах
Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)
4 вересня, 09:30
Полиці із продуктами у центрі столиці
Чи є продукти на Майдані Незалежності. Репортаж із супермаркету в самому серці столиці
1 вересня, 22:11
Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці РФ за умови взаємності
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
14 вересня, 19:20
Заправка у місті Боярка Київської області
АЗС Київщини отримають доступ до системи, якою користуються Сили оборони
15 вересня, 16:05
Міністр оборони Італії заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
16 вересня, 08:15
Диверсанти і БПЛА найчастіше перетинають кордон у Сумській області.
Росіяни відновили спроби проникнути на Сумщину через газопровід – ISW
Вчора, 10:55

Суспільство

РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
Ляпас Табачнику: рівно 15 років тому студентка вдарила міністра букетом. Як це було
Ляпас Табачнику: рівно 15 років тому студентка вдарила міністра букетом. Як це було
Рибам – довіритися інтуїції, Терезам – шукати баланс: найавторитетніший гороскоп на 24 вересня 2026 року
Рибам – довіритися інтуїції, Терезам – шукати баланс: найавторитетніший гороскоп на 24 вересня 2026 року
ДБР спільно з європейцями розпочало інформаційну кампанію проти хабарництва
ДБР спільно з європейцями розпочало інформаційну кампанію проти хабарництва
НАЗК перевірило 574 декларації: агентство виявило порушення у 571
НАЗК перевірило 574 декларації: агентство виявило порушення у 571
Усе свідоме життя присвятив військовій справі. Згадаймо Дениса Жука
Усе свідоме життя присвятив військовій справі. Згадаймо Дениса Жука

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua