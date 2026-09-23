Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 24 вересня в церковному календарі – День святої первомучениці та рівноапостольної Текли

24 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли Іконійської. Це свято присвячене її вірі та стійкості, адже вона, відмовившись від мирського життя, присвятила себе Христу і проповідувала Євангеліє.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День святої первомучениці та рівноапостольної Текли

Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Текли Іконійської. За переказами, Текла народилася в заможній родині, але після проповіді апостола Павла прийняла християнство. Вона відмовилася від шлюбу та присвятила себе служінню Христу. За свою віру вона зазнала численних гонінь та випробувань, але, за переказами, щоразу рятувалася завдяки Божій благодаті. Вона продовжила проповідувати Євангеліє та навертати людей до християнства, за що була названа «рівноапостольною».

Молитви дня

О, всехвальна первомученице, рівноапостольна Текло! Ти, що відкинула всі земні блага заради Христа, стань нашою заступницею. Моли Господа Бога, щоб Він дав нам силу віри, терпіння у скорботах і мужність у випробуваннях. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та зла. Допоможи нам іти шляхом спасіння і досягти Царства Небесного.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • На дубі багато жолудів – до м'якої зими.
  • На деревах ще багато листя – зима буде пізньою.
  • Якщо гримить грім – зима буде теплою.
  • Бджоли ще літають – осінь буде теплою.
  • Грибів багато – снігу багато.

Що не можна робити 

  • Не сваритися, лихословити та ображати інших.
  • Не пліткувати та не розповідати чужих секретів.
  • Не брехати й не давати порожніх обіцянок.
  • Не відмовляти в допомозі.
  • Не починати важливих справ із поганими думками чи настроєм.
  • Не бути жадібними та заздрісними.

Читайте також:

Теги: свята свято традиції календар православна церква релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У своїй промові під час засідання Ради безпеки ООН Лавров окремо звернувся до подій 2014 року
Лавров заявив, що Україна могла б зберегти кордони 1991 року
Сьогодні, 20:10
Під час атаки 23 вересня у Києві було пошкоджено один із дата-центрів
Сибіга назвав мету удару РФ по українських дата-центрах
Сьогодні, 20:21
Під час виступу в ООН Лавров також говорив про Мінські домовленості
Росія в ООН назвала ще одну умову для завершення війни в Україні
Сьогодні, 20:32
Німеччина запропонувала США налагодити виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 за межами Сполучених Штатів
Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова
Сьогодні, 18:55
Країни підтримали зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі
51 країна зробила спільну заяву про підтримку України в ООН
Сьогодні, 18:58
Коваленко закликав українців бути уважними найближчими днями
РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
Сьогодні, 20:13
Українські дипломати вдягли навушники під час промови Лаврова
Українські дипломати промовисто відреагували на виступ Лаврова в Радбезі ООН
Сьогодні, 20:33
Крістіан Еріксен завершив співпрацю з «вовками»
Еріксен залишився без клубу після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Сьогодні, 18:49
Михайло Подоляк раптово захопився шахами
Федерація шахів України різко відреагувала на скандальну заяву Подоляка
Сьогодні, 19:30

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2026: традиції та молитва
Церковний календар на жовтень 2026 року: коли Покров та які ще свята відзначатимуть українці
Церковний календар на жовтень 2026 року: коли Покров та які ще свята відзначатимуть українці
РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
РФ готує балістичний обстріл. Центр протидії дезінформації звернувся до українців
Ляпас Табачнику: рівно 15 років тому студентка вдарила міністра букетом. Як це було
Ляпас Табачнику: рівно 15 років тому студентка вдарила міністра букетом. Як це було
Рибам – довіритися інтуїції, Терезам – шукати баланс: найавторитетніший гороскоп на 24 вересня 2026 року
Рибам – довіритися інтуїції, Терезам – шукати баланс: найавторитетніший гороскоп на 24 вересня 2026 року
ДБР спільно з європейцями розпочало інформаційну кампанію проти хабарництва
ДБР спільно з європейцями розпочало інформаційну кампанію проти хабарництва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
51K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua