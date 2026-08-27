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Не сіли на потяг через затримку: як повернути кошти за квиток

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Не сіли на потяг через затримку: як повернути кошти за квиток
Усі платні зали очікування на вокзалах країни стали безкоштовними до ранку п'ятниці
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Через наслідки російських атак 27 серпня низка потягів «Укрзалізниці» рухається із суттєвими затримками

Якщо через затримку поїзда не вдалося здійснити посадку, можна повернути повну вартість квитка, скориставшись сервісом претензійного повернення коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Як оформити претензійне повернення:

  1. Перейдіть на офіційний сайт «Укрзалізниці» в розділ «Сервіси» та оберіть «Претензійне повернення квитків».
  2. Заповніть електронну заяву: вкажіть номер квитка, особисті дані та реквізити банківського рахунку.
  3. Додайте фото або скани документів, що підтверджують причину повернення.
  4. Підтвердьте подання заяви електронним підписом через «Дія.Підпис».

«Бережіть себе. Якщо через ворожі обстріли запланована поїздка не відбулася – ми підкажемо, як вирішити питання з квитком», – наголосила компанія.

Нагадаємо, через наслідки російських атак 27 серпня низка потягів «Укрзалізниці» рухається із суттєвими затримками. Найбільше від графіка відстає рейс Суми – Київ, затримка якого перевищила 17 годин.

До слова, на Центральному залізничному вокзалі Києва утворилося значне скупчення людей. Причиною стали численні повітряні тривоги та пов'язані з ними безпекові обмеження.

Як повідомлялося, усі платні зали очікування на вокзалах країни стали безкоштовними до ранку п'ятниці. Для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють «Пункти незламності», де можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування.

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Теги: залізниця потяг Укрзалізниця

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