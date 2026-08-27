«Укрзалізниця» тимчасово скасувала оплату за зали очікування

Сьогодні є суттєві зміщення у графіках руху поїздів

Для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють «Пункти незламності»

Усі платні зали очікування на вокзалах країни стали безкоштовними до ранку п'ятниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За словами компанії, через загрозу балістики та атаки реактивних «шахедів» сьогодні є суттєві зміщення у графіках руху поїздів.

«Поки залізничники операційно працюють над відновленням графіка руху та безпечним рухом поїздів, вокзали залишаються відкритими для пасажирів. Усі платні зали очікування на вокзалах доступні безкоштовно для всіх пасажирів, зокрема для родин із дітьми, людей старшого віку та кожного, хто вимушений чекати на свій поїзд», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють «Пункти незламності», де можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування.

«Для залізничників, це спільна державна константа – солідарність і взаємопідтримка. У складні моменти ми не залишаємо пасажирів сам на сам із ситуацією: залізниця продовжує працювати та робить усе можливе, щоб кожен дістався місця призначення безпечно», – наголосила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, через наслідки російських атак 27 серпня низка потягів «Укрзалізниці» рухається із суттєвими затримками. Найбільше від графіка відстає рейс Суми – Київ, затримка якого перевищила 17 годин.

До слова, на Центральному залізничному вокзалі Києва утворилося значне скупчення людей. Причиною стали численні повітряні тривоги та пов'язані з ними безпекові обмеження.