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Поїзди «Укрзалізниці» затримуються до 17 годин через атаки РФ: список рейсів

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Поїзди «Укрзалізниці» затримуються до 17 годин через атаки РФ: список рейсів
На Центральному залізничному вокзалі Києва утворилося значне скупчення людей
фото: з відкритих джерел

Через атаку РФ рух залізничного транспорту зазнав суттєвих змін

Через наслідки російських атак 27 серпня низка потягів «Укрзалізниці» рухається із суттєвими затримками. Найбільше від графіка відстає рейс Суми – Київ, затримка якого перевищила 17 годин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Укрзалізниці».

Які потяги затримуються

Станом на середину дня значне відставання від розкладу мали такі рейси:

  • №775/776 Суми – Київ – 17 год 15 хв;
  • №93/94 Харків – Хелм – 11 год 30 хв;
  • №21/22 Харків – Львів – 9 год 04 хв;
  • №75/76 Кривий Ріг – Київ – 7 год 37 хв;
  • №147/148 Житомир – Одеса – 7 год 26 хв;
  •  №85/86 Запоріжжя – Львів – 7 год 25 хв;

Що відомо про затримки

В «Укрзалізниці» пояснили, що порушення графіка пов’язані з впливом бойових дій. Через безпекову ситуацію рух окремих рейсів коригують, тому час прибуття може змінюватися.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальну інформацію про рух свого рейсу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що під час повітряної тривоги 27 серпня у київському метрополітені утворилося значне скупчення людей. Тисячі містян спустилися на підземні станції, щоб перечекати загрозу ворожих безпілотників.

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Теги: потяг Укрзалізниця росія

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