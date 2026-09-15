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На п'ятому році повномасштабної війни Roshen дерусифікував легендарні цукерки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На п'ятому році повномасштабної війни Roshen дерусифікував легендарні цукерки
Історія з перейменуванням цукерок почалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: Roshen

«Слівкі-лєнівкі» отримали українську назву після 14 років звернень активіста

Корпорація Roshen перейменувала популярні цукерки «Сливки-ленивки». Відтепер вони називаються «Лінива корівка». Зміни вдалося домогтися після багаторічних звернень львівського мовного активіста Святослава Літинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву компанії. 

Літинський розповів, що почав вимагати перейменування цукерок ще у 2012 році. Тоді він разом зі спільнотою «И так поймут» звертався до Roshen із закликом змінити російськомовну назву.

За словами активіста, спочатку корпорація відмовилася це робити, згодом обіцяла змінити назву, а потім перестала відповідати на його звернення. У 2023 році Roshen заявив, що «Сливки-ленивки» є зареєстрованою торговельною маркою, та попросив Літинського утриматися від «голослівних звинувачень».

Попри це, активіст продовжував звертатися до компанії. За його словами, загалом боротьба за перейменування тривала 14 років.

«І ось через 14 років після першого звернення і 14 років після обіцянки змінити – ці зміни нарешті відбулися. “Сливки-ленивки” перейменовано!» – заявив Літинський. Компанія опублікувала фотографії нової етикетки, на якій зазначена назва «Лінива корівка».

Нова назва легендарної цукерки
Нова назва легендарної цукерки
фото: Roshen

Історія з перейменуванням цукерок почалася ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2012 році тодішній власник Roshen Петро Порошенко заявляв, що підтримує повернення української мови на упаковки продукції компанії. За його словами, українські товари на українському ринку мають бути українською мовою.

Однак назва «Сливки-ленивки» залишалася незмінною ще багато років. Святослав Літинський відомий боротьбою за українізацію товарів, сервісів та послуг в Україні. Зокрема, він домагався появи україномовних написів на побутовій техніці та українського меню в автомобільних системах.

Варто нагадати, що внаслідок масованої атаки Росії на Україну було зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району Київської області. Об'єкт використовували для зберігання та постачання готової кондитерської продукції, тому можуть виникнуть перебої з надходженням товарів до магазинів.

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Теги: війна Roshen Україна солодощі

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