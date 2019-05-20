Новинський заявив, що фракція Опозиційний блок готова підтримати всі мирні ініціативи Зеленського



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Новинський стверджує, що «Опозиційний блок» готовий до дострокових парламентських виборів

Новинський вважає, що для встановлення миру в Україні потрібен прямий діалог із самопроголошеними республіками (ДНР, ЛНР) і Москвою

Голова фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді України Вадим Новинський заявив, що його фракція готова підтримати всі мирні ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться на офіційній сторінці фракції Опозиційного блоку у соціальній мережі Facebook.

«Наша фракція першої встала та почала аплодувати заяві Володимира Зеленського про те, що його головне завдання – встановити твердий мир і обміняти полонених. І заради цього він готовий на непопулярні кроки. І якщо президент дійсно піде цим шляхом, а не як його попередник, «Опозиційний блок» повністю підтримає голову держави», - сказав Новинський.

Для цього, на думку Вадима Новинського, необхідно вступити у прямий діалог із самопроголошеними республіками (ДНР, ЛНР) і Москвою, до чого ось уже п’ять років закликає «Опозиційний блок».

«Компроміс - це ознака мудрості, та він повинен і може бути досягнутий на основі наших національних інтересів», - підкреслив Новинський.

Для досягнення миру, на думку голови фракції ОБ, необхідно прийняти давно обіцяні владою закони. «Ми будемо наполягати на розгляді парламентом найближчим часом пакету законопроектів про виконання Мінських угод. «Опозиційний блок» розробив 11 законопроектів про амністію, про інтеграцію Донбасу, про відновлення соціального забезпечення жителів регіону та інші», - зазначив політик.

За словами лідера опозиції, «Оппозицицонному блоку» близька позиція Зеленського й в тому, що стосується об'єднання суспільства.

«Для цього парламенту необхідно приймати закони, що будуть запобігати і врегулювати соціальні конфлікти. Ми підтримуємо і прийняття у другому читанні Виборчого кодексу з відкритими партійними списками. На найближчому засіданні парламенту 28 травня необхідно почати розглядати поправки до нього та проголосувати його», - заявив Новинський.

На думку голови «Опозиційного блоку», промова Зеленського була чесною і відвертою. «Він говорив як людина, недосвідчена у політиці. Навіть якщо він буде помилятися, але щиро, народ прийме його помилки. Політична брехня за останні п’ять років стала неприйнятною для суспільства», - вважає політик.

Як заявив народний депутат, «Опозиційний блок» готовий до дострокових парламентських виборів, про старт яких заявив Зеленський з трибуни парламенту.

«Чинний склад парламенту повністю себе дискредитував перед народом, втратив його підтримку, а з нею - і легітимності. Вибори – це демократична процедура, давайте запитаємо в народу, кому він довіряє та чесно проведемо їх. Але ми вважаємо, що навіть у цьому випадку мотиваційна частина указу президента про розпуск парламенту через відсутність коаліції повинна бути бездоганною з точки зору Конституції», - резюмував Новинський.