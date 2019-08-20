Новий посол Франції приїхав в Україну власним автомобілем
Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня
У столицю України Київ новопризначений посол Франції Етьєн де Понсен приїхав автомобілем зі свого рідного села.
Про це французький дипломат повідомив у Twitter.
«Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочинатися», - зазначив посол.
Дипломат також розповів, що дістався до Києва автомобілем зі свого села Шатовіллен.
«Бути дипломатом означає мати сильне коріння в своїй країні, перш ніж його «відправлять» в приймаючу країну. Моє — у Шатовіллені у Верхній Марні. Звідси я почну свою подорож до Києва і України», - написав він 15 серпня.
Etre diplomate implique d'avoir de solides racines dans son pays avant d'être "envoyé" vers le pays hôte. Les miennes sont à #chateauvillain en #hautemarne. C'est de là que commencera ma route pour #Kiev et #Ukraine @Voix_H_Marne @JHauteMarne @francediplo pic.twitter.com/NB758zfmWx— Etienne de Poncins (@EdePoncins) 15 августа 2019 г.
Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.
До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.
Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже чотири роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.