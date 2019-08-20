Новий посол Франції приїхав в Україну власним автомобілем



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Дипломат розповів, що дістався до Києва автомобілем зі свого села Шатовіллен

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня

У столицю України Київ новопризначений посол Франції Етьєн де Понсен приїхав автомобілем зі свого рідного села.

Про це французький дипломат повідомив у Twitter.

«Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочинатися», - зазначив посол.

Дипломат також розповів, що дістався до Києва автомобілем зі свого села Шатовіллен.

«Бути дипломатом означає мати сильне коріння в своїй країні, перш ніж його «відправлять» в приймаючу країну. Моє — у Шатовіллені у Верхній Марні. Звідси я почну свою подорож до Києва і України», - написав він 15 серпня.

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже чотири роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.