США виділять $138 млн на модернізацію української ППО

Фінансування допоможе підтримувати ППО України в робочому стані

США виділять майже $140 млн на модернізацію українських систем протиповітряної оборони. Про це розповіла посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

«Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію критично важливої системи протиповітряної оборони», – повідомила Брінк.

За словами посла, це фінансування допоможе підтримувати протиповітряну оборону України в робочому стані під час безперервних атак Росії на енергетичну мережу та український народ.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена стає більш розчарованою через затримки у фінансуванні боротьби України проти Росії. У Штатах зростає занепокоєння, що війська РФ можуть досягти значних успіхів у найближчі тижні.

За словами анонімних американських чиновників, не існує жодного «плану Б» для США щодо допомоги Україні, окрім $60 млрд військової допомоги, які залишаються в Конгресі.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.