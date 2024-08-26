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Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
У Мінську заявили, що не отримували від Києва офіційних звернень щодо цього питання
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв'язку з недружніми діями Республіки Білорусь

Після заклику МЗС України до Білорусі з проханням відвести війська від кордону, у Мінську заявили, що не отримували від Києва офіційних звернень щодо цього питання. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз, передають білоруські ЗМІ.

«Офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили. Ми лише бачили це повідомлення на просторах інтернету. Знаєте, там вистачає всякого. Тож ми самі були б вдячні, якби хтось зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, дуже хитромудру»,  – заявив білоруський посадовець. 

Глаз знову заявив про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та «постійні провокації» з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати «завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян».

«Ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе», – заявив речник МЗС Білорусі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв'язку з недружніми діями Республіки Білорусь.

За даними українських розвідувальних органів, збройні сили Білорусі, під виглядом навчань, зосереджують значну кількість особового складу, включаючи Сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, в Гомельській області поблизу північних кордонів України.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко лицемірно привітав українців із Днем Незалежності.

Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Читайте також: Концентрація білоруських військ біля кордону: чого добивається Лукашенко? 
Теги: Білорусь армія Україна

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