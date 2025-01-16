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Глава Нацполіції розповів, скільки грошей витратив підозрюваний на вбивство Фаріон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава Нацполіції розповів, скільки грошей витратив підозрюваний на вбивство Фаріон
За словами очільника Нацполу, до вбивства мовознавиці можуть бути причетні російські спецслужби
фото з відкритих джерел

Кошти для підготовки злочину молодик взяв зі свого криптогаманця

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко на організацію злочину витратив близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Українським новинам».

За словами Вигівського, обвинувачений вважав, що в Україні дискримінують російськомовних. Така думка в нього сформувалася під впливом декількох Telegram-груп, які пропагували насильство й були пов'язані з нацистською організацією.

Водночас очільник Нацполіції зазначив, що до вбивства можуть бути причетні російські спецслужби, адже Зінченко нібито мав «певні переписки». Вони могли допомагати хлопцю підготуватися, хоча, найімовірніше, він готувався сам.

«Він читав книжки ФСБ, літературу, як не залишати сліди злочину, читав методички, як працюють правоохоронці по розкриттю та як обійти переслідування. Можу сказати, що він добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури, розумів методи конспірації», – каже голова Нацполіції.

Правоохоронці змогли знайти його змогли за допомогою технологій. Зокрема, у такий спосіб вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання. 

Так, у понеділок, 13 січня у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого.

У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик. Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Також мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл.

Водночас адвокати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка заявили, що йому нібито погрожує небезпека. Під час судового засідання вони закликали надати йому додатковий захист.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

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Теги: Ірина Фаріон вбивство Національна поліція України

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