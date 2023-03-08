Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)

Олена Зеленська також взяла участь у саміт Forbes 30/50, який збирає найвпливовіших жінок світу

Зараз Олена Зеленська знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, куди вирушила на саміт Forbes з нагоди Міжнародного жіночого дня. Перша леді України також зустрілася з Мухаммадом ібн Заїдом Аль Нагаяном – президентом та шейхом ОАЕ. Про це вона повідомила в Instagram.

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Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном фото: Офіс президента

Перша леді подякувала шейху та Об'єднаним Арабським Еміратам за підтримку важливих для України резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та гуманітарну допомогу українському народу.

Вона презентувала шейху проєкт свого Фонду з будівництва безпечного окремого житла для дитячих будинків сімейного типу, адже багато українців втратили своє житло через війну в Україні.

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«Була рада почути, що ОАЕ приєднаються до нашої ініціативи», – зауважила перша леді.

На зустрічі Олена Зеленська була у молочно-білому костюмі з цікавим плісованим драпіруванням на спідниці. Образ вона доповнила коричневими туфлями на підборах та мінімалістичними золотими сережками.

фото: Офіс президента

В межах візиту Олена Зеленська відвідала Національну бібліотеку та архів ОАЕ, який є одним із найтехнологічніших у світі.

Перша леді передала до бібліотеки українську літературу у межах проєкту «Українська книжкова поличка». Раніше такі «полички» з'явилися в Австрії, Латвії, Словаччині, Туреччині, Чехії, Греції, Франції, лише у 20 країнах світу. Проєкт має знайомити іноземців з українською культурою та історією.

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Білий костюм перша леді доповнила мінімалістичними прикрасами фото: Офіс президента

Олена Зеленська також зустрілася з українками, які проживають в ОАЕ та об'єдналися в організацію «Українська жіноча ініціатива» ще 2021 року.

В ОАЕ перша леді з'явилася у стильному аутфіті фото: Офіс президента

«Це і є народна дипломатія, коли країну представляють самі громадяни. Власне, те, що відбувається зараз, коли мільйони українців опинилися за кордоном через війну і несуть із собою свою культуру та мову», – зазначила Зеленська.

Для візиту Олена Зеленська обрала елегантний костюм кольору слонової кістки. Його основні фішки – спідниця з асиметричним низом і приталений жакет із баскою. Образ перша леді доповнила коричневими туфлями-човниками та мінімалістичними круглими сережками.

Перша леді Зеленська разом з учасницями Української жіночої ініціативи в ОАЕ фото: Офіс президента

Зеленська також відвідала міжрелігійний комплекс «Дім родини Авраама» в Абу-Дабі, де в одному просторі розташовані християнська церква, мечеть і синагога. Перша леді змінила аутфіт на бежевий штанний костюм. Образ Зеленська доповнила коричневим топом і чорними лоферами.

фото: Офіс президента

У соцмережах вже відреагували на влучні образи першої леді. Журналіст Віталій Школьний захопився виглядом Зеленської та зазначив, що вона приклад розкішної української, європейської жінки.

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Нагадаємо, що Олена Зеленська ретельно підбирає образи для дипломатичних зустрічей. Так перша леді Зеленська одягла особливий піджак з вишивкою на зустріч із першою леді Латвії, а на зустріч з президентом США Джо Байденом обрала знакову брошку.

До слова, Олена Зеленська відповіла, що б вона хотіла сказати Володимиру Путіну.