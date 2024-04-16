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Москва проводить інформаційну операцію «Ухилянт» проти України: деталі від розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Москва проводить інформаційну операцію «Ухилянт» проти України: деталі від розвідки
У ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами»
фото: Головне управління розвідки

Мета  дій ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння

Кремль проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію, поширюючі ролики на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном. Мета цієї дезінформації – зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки МіноборониО України. 

Як повідомляє розвідка,  останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».

Відео швидко набирають перегляди та схвальні або  критичні коментарі, втім  це тільки просуває їх у тренди.

Як повідомляється, для подібного контенту одночасно були створені «народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж – вихваляння «ухилянтів».

«Синхронність появи численних пісень та відео, що «героїзують» чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію», – йдеться у повідомленні ГУР.
В українській розвідці зазначають, що така ІПСО – класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.  

«Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише Оборонцям України», – наголосили в розвідці. 

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Заява пролунала у відповідь на слова радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксани Григор'євої, яка повідомила про необхідність призову українок на військову службу.

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Теги: дезінформація розвідка мобілізація

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