Оператор ППО, будівельник і батько. Згадаймо Максима Веремейчика

Воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Веремейчика.

29-річний сержант Максим Веремейчик загинув 21 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Максим Веремейчик народився 18 березня 1996 року в селі Стара Мощаниця Рівненського району. Навчався у місцевій школі, а згодом здобув фах столяра у Здолбунівському училищі та Кременецькому лісотехнічному коледжі.

Працював у Рівненському ШЕУ та будівельній компанії «Євромагістральбуд». Згодом підписав контракт зі Збройними силами України, брав участь в антитерористичній операції. На початку повномасштабного вторгнення Максим Веремейчик знову став на захист Батьківщини.

«Більшу частину служби Максим був оператором станції протиповітряної оборони. Він був відданий своїй справі – любив Україну, вірив у нашу перемогу. Завжди казав: «Якщо я не піду – вони прийдуть сюди». Це була дуже добра та щира людина. Якими б не були труднощі в житті – він завжди посміхався. У вільний час полюбляв рибалити, але з початком війни це захоплення стало на паузу. Найбільше в житті Максим любив донечку», – розповіла дружина захисника.

Максим Веремейчик брав участь в антитерористичній операції, а на початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини фото: Рівненська міська рада

29-річний сержант Максим Веремейчик загинув 21 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Максима Веремейчика поховали 21 липня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

Військовий тримає траурний портрет захисника фото: Рівненська міська рада/Facebook

На прощання із Максимом Веремейчиком люди принесли багато квітів фото: Рівненська міська рада/Facebook

Родина полеглого воїна фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, донька, батьки, брат та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.