Адвокат пакетом бренду Louis Vuitton побив киянку. Що вирішив суд

Справа перебувала на розгляді суду понад два роки і у підсумку розвалилася

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності обвинуваченого у хуліганстві адвоката «у зв’язку із закінченням строків давності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у травні 2023 року між обвинуваченим, який кермував автомобілем Mercedes та потерпілої водійкою Toyota спалахнув конфлікт на вул. Євгена Ковпака, 17 у Києві. Жінка попросила чоловіка перемістити своє авто в інше місце, оскільки воно заважало вільному проїзду іншим транспортним засобам. Натомість обвинувачений відмовився.

Коли ж адвокат вийшов із автівки і направився у бік будинку, до нього підійшла водійка Toyota і висловила повторне прохання. Цього разу обвинувачений її облаяв та наніс три удари у голову пакетом бренду Louis Vuitton.

Крім того, чоловік помітив у руках потерпілої мобільний телефон Apple iPhone 14, на який вона фіксувала хуліганський вчинок. Він його вирвав і жбурнув об асфальт. У результаті пристрій зазнав пошкоджень.

У судовому засіданні, яке відбулося наприкінці травня 20226 року, захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення клієнта від кримінальної відповідальності. Причина – з часу хуліганської витівки минуло більше трьох років, що дозволяє Феміді звільнити особу від покарання і закрити справу.

У суді прокурор не заперечував проти клопотання сторони захисту. Водночас проти виступила потерпіла та її адвокат: обоє скаржилися, що Феміда не забезпечила своєчасного розгляду справи і не ухвалила вирок.

У своїх висновках суддя пояснив, що хуліганство належить до категорії кримінальних проступків. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, минули строки. У цьому випадку йдеться про три роки.

«Судом неодноразово ставилось питання обвинуваченому, з урахуванням невизнання ним вини, про продовження розгляду провадження з винесенням того чи іншого вироку, однак обвинувачений категорично відмовився продовжувати судовий розгляд та наполягав на його звільненні від кримінальної відповідальності», – зазначено в ухвалі.

Додамо, що обвинувачений з 1994 року володіє свідоцтвом про надання адвокатської діяльності.

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