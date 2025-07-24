Побув на волі два дні. Рецидивіст, який забив знайому молотком, проведе за ґратами 12 років
Загалом рецидивіст сім разів притягувався до кримінальної відповідальності, переважно за майнові злочини
Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок 36-річному чоловіку, визнавши його винним в умисному вбивстві жінки. За скоєний злочин засудженого відправили за ґрати на 12 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Подія сталася у листопаді 2023 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з численними ознаками насильницької смерті в одній із квартир на вулиці Каунаській. Правоохоронці оперативно розпочали розшук причетних осіб і вже менш ніж за годину затримали підозрюваного.
Вбивцею виявився 36-річний знайомий загиблої. Прикметно, що чоловік лише за два дні як вийшов з місць позбавлення волі. Загалом він сім разів притягувався до кримінальної відповідальності, переважно за майнові злочини.
Слідство встановило, що між 42-річною власницею квартири та її гостем раптово виник конфлікт. Під час сварки чоловік жорстоко побив жінку руками та ногами, а потім схопив молоток і завдав численних ударів по її тілу. Від отриманих травм жінка померла. Зловмисник намагався втекти з місця злочину, але його оперативно затримали.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а Дніпровська окружна прокуратура міста Києва повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вироком суду рецидивісту призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Вишневому чоловік завдав сокирою смертельних травм своїй дружині. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що між подружжям виник конфлікт. У ході сварки чоловік наніс жінці кілька ударів ножем в область голови та шиї. Не зупинившись на вчиненому, фігурант взяв сокиру...
До слова, мешканка Тернополя 1992 року народження, яка в листопаді 2024 року під час купання втопила у ванні свою 2,5-річну доньку,не потрапить до в’язниці.