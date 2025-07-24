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Побув на волі два дні. Рецидивіст, який забив знайому молотком, проведе за ґратами 12 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Побув на волі два дні. Рецидивіст, який забив знайому молотком, проведе за ґратами 12 років
Вбивцею виявився 36-річний знайомий загиблої
фото: Національна поліція України/Facebook

Загалом рецидивіст сім разів притягувався до кримінальної відповідальності, переважно за майнові злочини

Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок 36-річному чоловіку, визнавши його винним в умисному вбивстві жінки. За скоєний злочин засудженого відправили за ґрати на 12 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Подія сталася у листопаді 2023 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з численними ознаками насильницької смерті в одній із квартир на вулиці Каунаській. Правоохоронці оперативно розпочали розшук причетних осіб і вже менш ніж за годину затримали підозрюваного.

Вбивцею виявився 36-річний знайомий загиблої. Прикметно, що чоловік лише за два дні як вийшов з місць позбавлення волі. Загалом він сім разів притягувався до кримінальної відповідальності, переважно за майнові злочини.

Слідство встановило, що між 42-річною власницею квартири та її гостем раптово виник конфлікт. Під час сварки чоловік жорстоко побив жінку руками та ногами, а потім схопив молоток і завдав численних ударів по її тілу. Від отриманих травм жінка померла. Зловмисник намагався втекти з місця злочину, але його оперативно затримали.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а Дніпровська окружна прокуратура міста Києва повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вироком суду рецидивісту призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вишневому чоловік завдав сокирою смертельних травм своїй дружині. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що між подружжям виник конфлікт. У ході сварки чоловік наніс жінці кілька ударів ножем в область голови та шиї. Не зупинившись на вчиненому, фігурант взяв сокиру...

До слова, мешканка Тернополя 1992 року народження, яка в листопаді 2024 року під час купання втопила у ванні свою 2,5-річну доньку,не потрапить до в’язниці.

Теги: прокуратура вбивство слідство поліція злочин вирок

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