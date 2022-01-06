Папа Римський заявив, що власники домашніх тварин – егоїсти

Папа порадив сімейним парам всиновлювати дітей і не відмовлятись від радості батьківства та материнства

Понтифік засуджує тих людей, які замість дітей заводять собаку чи кішку

На зустрічі з прихожанами Папа Римський Франциск звинуватив багатьох людей в тому, що вони заводять домашніх тварин і не хочуть створювати сім'ї та народжувати дітей. Про це повідомляє The Guardian.

За словами понтифіка, утримання домашніх тварин це «заперечення батьківства і материнства, воно применшує нас, забирає нашу людяність». Наслідком стало те, що «цивілізація старіє без людяності, тому що ми втрачаємо багатство батьківства і материнства, від цього страждають країни».

«Сьогодні ми бачимо таку форму егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони мають одного і все, однак у них є собаки та кішки, які замінюють дітей. Це може розсмішити людей, але це реальність», - заявив Папа Римський.

Сім'ям, які не можуть мати дітей з біологічних причин, він порадив задуматись над всиновленням. Понтифік закликав не боятись відповідальності та ризиків, адже це є невід'ємною частиною батьківства. Набагато гірше, на його думку, не мати дітей взагалі.

Також в новорічні проповіді понтифік заявив, що новий рік починається «під знаком матері». Папа Римський закликав світ «сприяти матерям і захистити жінок»

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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