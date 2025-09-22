Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 23 вересня в церковному календарі – Зачаття святого Івана Хрестителя

23 вересня православна церква відзначає Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Це свято присвячене вірі та історії народження Івана Хрестителя, який підготував людей до приходу Ісуса Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Зачаття святого Івана Хрестителя

Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

23 вересня православна церква відзначає Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Згідно з Євангелієм, праведні Захарія та Єлизавета, батьки Івана, були літніми людьми і не мали дітей. Одного разу, під час служби у храмі, Захарію з'явився архангел Гавриїл і сповістив, що Єлизавета народить сина, який стане Предтечею Христа. Іоанн Хреститель став тим, хто підготував людей до прийняття Спасителя.

Молитви дня

Просимо Тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, Хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Гріє сонце – скоро почнуться дощі.
  • Пішов дощ – ще тиждень буде тепло.
  • На горобині багато ягід – зима буде суворою і сирою.
  • Мало плодів на горобині – восени буде сухо.

Читайте також:

Теги: традиції православна церква календар релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року День шахтаря відзначають 31 серпня
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 29 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 29 серпня: традиції та молитви
28 серпня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
29 серпня, 22:15
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
12 вересня, 22:00
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 вересня 2025: традиції та молитва
18 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
20 вересня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва
В Умані хасиди заграли гімн України та розповіли, що думають про Путіна (відео)
В Умані хасиди заграли гімн України та розповіли, що думають про Путіна (відео)
Українці, що повертаються з Польщі, отримуватимуть допомогу: деталі
Українці, що повертаються з Польщі, отримуватимуть допомогу: деталі
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Павла Унгуряна
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Павла Унгуряна
Росія змінила тактику війни: аналіз The Wall Street Journal
Росія змінила тактику війни: аналіз The Wall Street Journal
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua