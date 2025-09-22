Яке релігійне свято відзначається 23 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 23 вересня в церковному календарі – Зачаття святого Івана Хрестителя

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Зачаття святого Івана Хрестителя

23 вересня православна церква відзначає Зачаття чесного, славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Згідно з Євангелієм, праведні Захарія та Єлизавета, батьки Івана, були літніми людьми і не мали дітей. Одного разу, під час служби у храмі, Захарію з'явився архангел Гавриїл і сповістив, що Єлизавета народить сина, який стане Предтечею Христа. Іоанн Хреститель став тим, хто підготував людей до прийняття Спасителя.

Молитви дня

Просимо Тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, Хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: