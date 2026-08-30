Переселенець купив на виплату занедбаний будинок за $5 тисяч та зумів відновити його

До переїзду на захід країни родина Федора двічі починала життя з чистого аркуша

Переселенець зі Слов'янська Федір Мамедов зумів придбати затишний дім у селі Баранівка на Тернопільщині фактично за ціною щомісячної оренди. Чоловік повністю відновив житло, яке пустувало ціле десятиліття, і тепер рятує від безвиході співгромадян із прифронтових та окупованих зон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розповів Федір, до переїзду на захід країни його родина двічі починала життя з чистого аркуша. За його словами, спершу вони намагалися закріпитися в столиці, проте врешті повернулися додому, де налагодили власну справу, але все перекреслила велика війна.

Федір Мамедов фото: suspilne.media

«Спробували себе в Києві, нам нічого не вдалося. Місто нас не прийняло і ми поїхали назад у Слов'янськ. Слов'янськ прийняв, відкрили свій ФОП, бізнес, придбали будинок. Спокійно собі жили, поки не почалася повномасштабна війна. Вдруге після того, як ми виїхали, вже зрозуміли, що треба придбати будинок. Повертатися втретє вже не хочеться, там нема що робити. Те, що в нас було, того вже нема, тому залишаємося тут», – згадує він.

Новий прихисток, як зазначив чоловік, знайшовся абсолютно випадково дорогою до іншого населеного пункту: на шибці будівлі висіла звичайна записка від власниці.

Будинок, який придбав Федір Мамедов фото: suspilne.media

«Ми їхали сюди в село Потік, він дальше, приблизно за 12 кілометрів звідси. І цей будинок був по дорозі, ми його випадково побачили. На вікні була записка «Продається» і номер телефону. Зателефонували. Домовилися, я запитав, чи розглядає власниця варіант продажу з розтермінуванням. Вона сказала, що так. Ми домовилися, що даємо першу суму $1400 і по $200 кожного місяця маємо розрахуватися», – поділився переселенець.

Загальна сума склала $5 тисяч, і, як зазначив Федір, господиня погодилася на виплату частинами без жодних відсотків. Щоправда, заїхати вдалося лише після двох місяців важких відновлювальних робіт, адже все стояло занедбаним. У будинку не було ані води, ані каналізації, тож довелося самотужки пробивати свердловину. Електроенергію раніше офіційно відрізали через старий внутрішній лічильник, який вимагали винести назовні, а газовий надомний клапан геть пересох. Через десятирічне запустіння подвір'я настільки заросло, що спочатку до задньої частини садиби неможливо було навіть пройти.

Власний досвід надихнув його створити блог, завдяки якому вже 15 родин знайшли собі оселі на Тернопільщині.

«Я дуже пізно почав знімати. Коли почав знімати, у мене тремтіли руки, коліна, голос, телефон скакав. Нічого доброго я тоді не зняв, то я зараз більше розумію. Тоді мені казали, що я просто передаю якийсь посил. Мені писали, чи продаються тут будинки, скільки коштують, будь ласка, огляд. Писали, що ми в Запоріжжі, під обстрілами, чи виїхали з Енергодару, там окупована територія, чи з Бахмута, бо їхати люди боялися. Я й відповідав», – розповів чоловік.

Нагадаємо, українка Анастасія Сокол придбала занедбану хату у селі за $5 тис. в Одеській області. Дівчина показала, як змінився будинок після ремонту.

Також киянка Марічка Паплаускайте разом зі своїм чоловіком придбала будинок у селі на початку повномасштабного вторгнення. Як розповіла власниця будинку, вона з чоловіком усе життя мешкали у місті. Однак вони все ж наважилися придбати будинок, який спочатку довелося привести до ладу. Він розташований за півтори години їзди від Києва, у селі Шупики.